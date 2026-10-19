2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ2405BL/00
YLITÄ ITSESI
Philips ActionFit DigDeep -urheilukuulokkeet pysyvät tukevasti korvissa, joten voit keskittyä suoritukseesi. Ainutlaatuinen kiinnitysrengas parantaa istuvuutta, joten musiikkiin ei tule turhia taukoja eikä keskittymisesi herpaannu.
Sopii sisäkäyttöön
Hien- ja vedenkestävät
Korvanappikuuloke
Valmistettu vedenkestävistä materiaaleista. Kuulokkeet voi pestä juoksevan veden alla.
8,6 mm:n elementit tuottavat laadukkaan äänen ja kannustavat sinua ylittämään itsesi.
Älä turhaan pelkää hikeä tai kosteutta. IPX4-luokan vedenkestävyys takaa, että kuulokkeesi kestävät hikoilun ja sateessa kuntoilun.
Arviot
Korvatyynyt ovat pestävät mutta mikrofoni ei