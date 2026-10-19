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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilukuulokkeet ja mikrofoni

SHQ2405BL/00

YLITÄ ITSESI

Philips ActionFit DigDeep -urheilukuulokkeet pysyvät tukevasti korvissa, joten voit keskittyä suoritukseesi. Ainutlaatuinen kiinnitysrengas parantaa istuvuutta, joten musiikkiin ei tule turhia taukoja eikä keskittymisesi herpaannu.

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Tukevasti istuvat, kiinnitysrenkaalla varustetut kuulokkeet

YLITÄ ITSESI

  • Sopii sisäkäyttöön

  • Hien- ja vedenkestävät

  • Korvanappikuuloke

Voidaan pestä treenin jälkeen

Valmistettu vedenkestävistä materiaaleista. Kuulokkeet voi pestä juoksevan veden alla.

Erinomainen äänenlaatu kirittää sinut pitemmälle

Erinomainen äänenlaatu kirittää sinut pitemmälle

8,6 mm:n elementit tuottavat laadukkaan äänen ja kannustavat sinua ylittämään itsesi.

IPX4-luokan vedenkestävyys riittää tehokkaaseenkin treeniin

IPX4-luokan vedenkestävyys riittää tehokkaaseenkin treeniin

Älä turhaan pelkää hikeä tai kosteutta. IPX4-luokan vedenkestävyys takaa, että kuulokkeesi kestävät hikoilun ja sateessa kuntoilun.

Tekniset tiedot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Korvatyynyt ovat pestävät mutta mikrofoni ei