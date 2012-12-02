2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ3200/10
Viritetty urheiluun
Keveiden ja kosteutta eristävien SHQ3200-kuulokkeiden patentoidun korvasangan ansiosta voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Ilman uskomatonta äänentoistoa saattaisit jopa unohtaa niiden olemassaolon.
ActionFit
Oranssi ja harmaa
Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet takaavat huippuvarman ja mukavan istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes ne istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.
Mikään ei edesauta oikeaa kuntoilurytmiä niin kuin vankka musiikin syke. ActionFit-kuulokkeilla musiikkiasi tahdittavat mahtavan syvät ja dynaamiset bassoäänet, jotka auttavat sinua harjoittelemaan entistä intensiivisemmin.
2.3
5:stä
22
Arviot
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Edut
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Haitat
hard to find to purchase
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Käyttöpäivä 2020-08-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Käyttöpäivä 2020-08-02
Theoc97
13/01/2016
België
Très correct
Tout simplement un très bon produit, pas cher et qui reste en place.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones