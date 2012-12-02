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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilusankakuulokkeet

SHQ3200/10

2.3

| (22) Arviot

Viritetty urheiluun

Keveiden ja kosteutta eristävien SHQ3200-kuulokkeiden patentoidun korvasangan ansiosta voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Ilman uskomatonta äänentoistoa saattaisit jopa unohtaa niiden olemassaolon.

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Säädettävä korvasanka takaa erinomaisen istuvuuden

Viritetty urheiluun

  • ActionFit

  • Oranssi ja harmaa

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa varman istuvuuden

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa varman istuvuuden

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet takaavat huippuvarman ja mukavan istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes ne istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.

Heijastava tulppa johdossa

Heijastava tulppa johdossa

Voimakas basso motivoi

Voimakas basso motivoi

Mikään ei edesauta oikeaa kuntoilurytmiä niin kuin vankka musiikin syke. ActionFit-kuulokkeilla musiikkiasi tahdittavat mahtavan syvät ja dynaamiset bassoäänet, jotka auttavat sinua harjoittelemaan entistä intensiivisemmin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.3

5:stä

22

Arviot

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Edut

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Haitat

hard to find to purchase

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Käyttöpäivä 2020-08-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Käyttöpäivä 2020-08-02

13/01/2016

België

België

Très correct

Tout simplement un très bon produit, pas cher et qui reste en place.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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