Hikoilun ja sateen kestävä – ihanteellinen urheiluun

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu aktiiviseen elämäntyyliin. Millaista urheilua tai kuntoilua harrastatkin, kuulokkeesi kestävät kuumuutta, kosteutta ja hikeä! Ensiluokkaisista vedenpitävistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet ovat mukavat ja kestävät hikoilua ja sadetta.