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Tuotanto lopetettu

Urheilukuulokkeet, joissa on kaulanauha

SHQ4200/10

3.2

| (17) Arviot

Viritetty urheiluun

Höyhenenkeveät SHQ4200-kuulokkeet on valmistettu todella kevyestä, taipuisasta ja kosteutta eristävästä kumista, joka takaa niin täydellisen istuvuuden, ettet halua riisua kuulokkeitasi urheilunkaan jälkeen. Uskomattoman syvä bassoääni pitää motivaatiosi yllä kaikissa tilanteissa.

Näytä kaikki edut

Keveys ja taipuisuus takaavat erinomaisen istuvuuden

Viritetty urheiluun

  • ActionFit

  • Oranssi ja harmaa

Erinomaisesti sopivat, erittäin kevyet ja mukavat 8 g:n kuulokkeet

Erinomaisesti sopivat, erittäin kevyet ja mukavat 8 g:n kuulokkeet

ActionFit-kuulokkeet painavat vain 8 grammaa, joten ne ovat huippukevyet ja mukavat käyttää. Tuskin tunnetkaan niitä urheillessasi. Tunnet vain loistavan, voimakkaan äänen, joka motivoi ja auttaa keskittymään.

Hikoilun ja sateen kestävä – ihanteellinen urheiluun

Hikoilun ja sateen kestävä – ihanteellinen urheiluun

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu aktiiviseen elämäntyyliin. Millaista urheilua tai kuntoilua harrastatkin, kuulokkeesi kestävät kuumuutta, kosteutta ja hikeä! Ensiluokkaisista vedenpitävistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet ovat mukavat ja kestävät hikoilua ja sadetta.

Kevlar-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

Kevlar-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää ääriolosuhteita - kuten myös äärimmäistä kuntoilua.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.2

5:stä

17

Arviot

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

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Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones

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Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones

31/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Found them great

I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement

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Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones

08/07/2014

France

France

Matériel de haute qualité

Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones

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