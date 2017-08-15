2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ4200/10
Viritetty urheiluun
Höyhenenkeveät SHQ4200-kuulokkeet on valmistettu todella kevyestä, taipuisasta ja kosteutta eristävästä kumista, joka takaa niin täydellisen istuvuuden, ettet halua riisua kuulokkeitasi urheilunkaan jälkeen. Uskomattoman syvä bassoääni pitää motivaatiosi yllä kaikissa tilanteissa.
ActionFit
Oranssi ja harmaa
ActionFit-kuulokkeet painavat vain 8 grammaa, joten ne ovat huippukevyet ja mukavat käyttää. Tuskin tunnetkaan niitä urheillessasi. Tunnet vain loistavan, voimakkaan äänen, joka motivoi ja auttaa keskittymään.
ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu aktiiviseen elämäntyyliin. Millaista urheilua tai kuntoilua harrastatkin, kuulokkeesi kestävät kuumuutta, kosteutta ja hikeä! Ensiluokkaisista vedenpitävistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet ovat mukavat ja kestävät hikoilua ja sadetta.
ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää ääriolosuhteita - kuten myös äärimmäistä kuntoilua.
3.2
5:stä
17
Arviot
Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
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Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones
ninjahippo
31/07/2014
United Kingdom
Found them great
I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones
Mlamusic
08/07/2014
France
Matériel de haute qualité
Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ4200 Sports neck band headphones