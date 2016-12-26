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Tuotanto lopetettu

Sports-sankakuulokkeet

SHQ5200/10

4.6

| (17) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Viritetty urheiluun

Kestävä, erittäin kevyt ja ergonomisesti muotoiltu ActionFit SHQ5200 on suunniteltu vaativaan harjoitteluun. Kuulokkeiden 40 mm:n neodyymielementit takaavat voimakkaat bassoäänet. Avoin akustinen rakenne ja irrotettavat korvatyynyt varmistavat, että kuulokkeet pysyvät miellyttävän kuivina ja viileinä.

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Mukava käyttää luistamattoman silikonikahvan ansiosta

Viritetty urheiluun

  • ActionFit

  • Korvat peittävät

  • Oranssi ja musta

40 mm:n neodyymielementeillä mahtava basso ja tujakka suorituskyky

40 mm:n neodyymielementeillä mahtava basso ja tujakka suorituskyky

Anna musiikin sykkeen viedä sinut mukanasi. Tehokkaiden 40 mm:n neodyymielementtien ansiosta basso on syvä ja dynaaminen. ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu antamaan energiaa treeniin – kaikkein kovimpaankin. Anna eloisan äänen liikuttaa kuntoillessa ja muulloinkin.

Irrotettavat ja pestävät korvatyynyt pysyvät viileinä ja kuivina

Irrotettavat ja pestävät korvatyynyt pysyvät viileinä ja kuivina

Voit hikoilla huoletta – ActionFit SHQ5200 -kuulokkeissa on ainutlaatuiset korvatyynyt, joiden kosteutta imevä kangaspäällyste pitää korvasi viileinä ja kuivina treenin aikana. Korvatyynyt on helppo irrottaa ja pestä usean käyttökerran jälkeen.

Luistamattoman kuulokesangan silikonisen tarttumapinnan ansiosta voit liikkua vapaasti

Luistamattoman kuulokesangan silikonisen tarttumapinnan ansiosta voit liikkua vapaasti

ActionFit SHQ5200 -kuulokkeissa on erikoismuotoiltu kuulokesanka, joka pysyy päässä kovassakin treenissä. Sen luistamattomassa kuulokesangassa on innovatiivinen silikoninen tarttumapinta, jonka ansiosta kuulokkeet eivät pääse luistamaan tai heilumaan edestakaisin, ja voit liikkua vapaasti treenin aikana.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.6

5:stä

17

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

26/12/2016

España

España

Excelente

Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.

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Arvioitu tuote: SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

26/09/2016

Italia

Italia

SHQ5200

Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ5200 Sports Headband Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ5200 Sports Headband Headphones

24/02/2016

Italia

Italia

Prodotto degno di nome Philips!

Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ5200 Sports Headband Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ5200 Sports Headband Headphones

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