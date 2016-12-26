Viritetty urheiluun

Kestävä, erittäin kevyt ja ergonomisesti muotoiltu ActionFit SHQ5200 on suunniteltu vaativaan harjoitteluun. Kuulokkeiden 40 mm:n neodyymielementit takaavat voimakkaat bassoäänet. Avoin akustinen rakenne ja irrotettavat korvatyynyt varmistavat, että kuulokkeet pysyvät miellyttävän kuivina ja viileinä.