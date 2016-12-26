2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Viritetty urheiluun
Kestävä, erittäin kevyt ja ergonomisesti muotoiltu ActionFit SHQ5200 on suunniteltu vaativaan harjoitteluun. Kuulokkeiden 40 mm:n neodyymielementit takaavat voimakkaat bassoäänet. Avoin akustinen rakenne ja irrotettavat korvatyynyt varmistavat, että kuulokkeet pysyvät miellyttävän kuivina ja viileinä.
ActionFit
Korvat peittävät
Oranssi ja musta
Anna musiikin sykkeen viedä sinut mukanasi. Tehokkaiden 40 mm:n neodyymielementtien ansiosta basso on syvä ja dynaaminen. ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu antamaan energiaa treeniin – kaikkein kovimpaankin. Anna eloisan äänen liikuttaa kuntoillessa ja muulloinkin.
Voit hikoilla huoletta – ActionFit SHQ5200 -kuulokkeissa on ainutlaatuiset korvatyynyt, joiden kosteutta imevä kangaspäällyste pitää korvasi viileinä ja kuivina treenin aikana. Korvatyynyt on helppo irrottaa ja pestä usean käyttökerran jälkeen.
ActionFit SHQ5200 -kuulokkeissa on erikoismuotoiltu kuulokesanka, joka pysyy päässä kovassakin treenissä. Sen luistamattomassa kuulokesangassa on innovatiivinen silikoninen tarttumapinta, jonka ansiosta kuulokkeet eivät pääse luistamaan tai heilumaan edestakaisin, ja voit liikkua vapaasti treenin aikana.
4.6
5:stä
17
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
JibranMacossay
26/12/2016
España
Excelente
Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.
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Arvioitu tuote: SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
Nello94
26/09/2016
Italia
SHQ5200
Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.
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Arvioitu tuote: SHQ5200 Sports Headband Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ5200 Sports Headband Headphones
Tato95
24/02/2016
Italia
Prodotto degno di nome Philips!
Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!
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Arvioitu tuote: SHQ5200 Sports Headband Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ5200 Sports Headband Headphones