2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ6500CL/00
Sopii ulkokäyttöön
Bluetooth®
Hien- ja vedenkestävät
Nappikuuloke
Nauti laadukkaasta äänestä, joka ei eristä sinua muusta maailmasta. Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi, joten tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu ja voit liikkua turvallisesti ulkona.
C:n muotoinen korvatyyny pitää Actionfit-kuulokkeet hyvin paikallaan, joten voit keskittyä rauhassa treenaamiseen.
Bluetooth-tekniikalla voit kuunnella musiikkia helposti ja langattomasti.
2.0
5:stä
55
Arviot
sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Mel3267
21/01/2017
United Kingdom
Excellent sound
Excellent sound and easy to control brilliant earphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Saattaa vaihdella