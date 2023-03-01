Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Poista rypyt helposti Poista rypyt helposti Poista rypyt helposti

      Stand 3000 Series Vaatehöyrystin Mukana kallistettava StyleBoard

      STE3170/80

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Poista rypyt helposti

      Philipsin Stand 3000 Series Vaatehöyrystin sisältää integroidun silityslaudan ja suuren suippokärkisen höyrystimen, jonka ansiosta silität vaatteesi nopeammin. Pidä vaatteesi puhtaina bakteereista* ja lisää niihin raikasta tuoksua MyEssence-tuoksusumuttimella.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Tekstiilien höyrystyslaite

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      Stand 3000 Series Vaatehöyrystin
      - {discount-value}

      Stand 3000 Series Vaatehöyrystin

      Mukana kallistettava StyleBoard

      yhteensä

      recurring payment

      Poista rypyt helposti

      Kallistettava StyleBoard parempaa lopputulosta varten

      • Kallistettava StyleBoard
      • 3 höyryasetusta
      • Höyrylevyn suippo metallikärki
      • 2 000 W:n teho
      Kallistettava StyleBoard parempaa ja vaivattomampaa lopputulosta varten

      Kallistettava StyleBoard parempaa ja vaivattomampaa lopputulosta varten

      Kallistettava StyleBoard tukee luotettavasti höyrytyksen aikana. Paina vain kangas höyrylevyn ja silityslaudan väliin, niin saat sileän tuloksen helposti.

      Lämpenee alle 60 sekunnissa, joten valmista tulee hetkessä

      Lämpenee alle 60 sekunnissa, joten valmista tulee hetkessä

      Telinemallinen höyrystin on aina käyttövalmis alle 60 sekunnissa, joten sillä silität myös viime hetken asuvalinnat.

      MyEssence – raikasta vaatteesi lempituoksuillasi

      MyEssence – raikasta vaatteesi lempituoksuillasi

      Innovatiivisen MyEssence-tuoksusumuttimen avulla raikastat vaatteesi lempituoksuillasi aina halutessasi.

      3 höyryasetusta tehokkaalla jatkuvalla höyryntuotolla

      3 höyryasetusta tehokkaalla jatkuvalla höyryntuotolla

      Käytä haluamaasi höyryasetusta, jotta saat optimaalisen tuloksen kankaasta riippumatta. Käytä vähän höyryä ohuilla kankailla ja tehokkaampaa asetusta paksuilla kankailla ja takeissa.

      Höyrystimen suuri suippokärkinen metallipää takaa tarkat tulokset

      Höyrystimen suuri suippokärkinen metallipää takaa tarkat tulokset

      Täydellistä tarkkuutta: höyrystimen innovatiivinen metallipää on suurikokoinen ja siinä on tarkka kärki, jolla silität kaulukset, napinvälit ja muut vaikeasti saavutettavat kohdat helposti.

      Tappaa jopa 99,9 % bakteereista*, raikastaa ja poistaa hajut

      Tappaa jopa 99,9 % bakteereista*, raikastaa ja poistaa hajut

      3000-sarjan laitteet eivät pelkästään poista ryppyjä vaan myös raikastavat vaatteet, pehmeät sisustustekstiilit, verhot ja lelut sekä poistavat hajut tappamalla jopa 99,9 % bakteereista*.

      Suuri 2 litran vesisäiliö pidentää täyttöväliä

      Suuri 2 litran vesisäiliö pidentää täyttöväliä

      Suurikin urakka hoituu helposti, sillä 2 litran irrotettava ja läpinäkyvä vesisäiliö on riittävän suuri isompienkin määrien silittämiseen.

      Kaikille silitettäville tekstiileille

      Kaikille silitettäville tekstiileille

      Höyrystintä voi käyttää turvallisesti kaikille silitettäville kankaille. Höyrylevyn voi painaa turvallisesti vaatteita vasten ilman palamisen riskiä – erinomainen ratkaisu herkille kankaille, kuten silkille.

      Ohut muotoilu, helppo säilyttää

      Ohut muotoilu, helppo säilyttää

      Tilaan kuin tilaan: älykkäästi suunniteltu telinemallinen höyrystin vie vain vähän tilaa ja on helppo säilyttää.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Tuotetyyppi
        Telinemallinen höyrystin
        Lämpenemisaika
        <1 min
        Pohjalevyn materiaali
        Metalli
        Kalkinpoisto
        Kalkinpoisto ja puhdistus: Easy Rinse
        Irrotettava vesisäiliö
        Kyllä
        Voit käyttää vesijohtovettä
        Kyllä
        Vesisäiliön tilavuus
        2 litraa
        Erikoissuuri täyttöaukko
        Kyllä
        Säädettävät höyrytasot
        3 asetusta
        Pystyhöyrytys
        Kyllä
        Integroitu virtapistoke
        Kyllä
        Silikonista valmistettu höyryletku
        Kyllä
        Takuu
        2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

      • Tekniset tiedot

        Virta
        2 000 W
        Käyttövalmis
        <1 min
        Jatkuva höyryntuotto
        40 g/min
        Jännite
        220–240 V

      • Turvallisuus

        Automaattinen virrankatkaisu
        Kyllä
        Kaikille silitettäville tekstiileille
        Jopa herkille kankaille, kuten silkille

      • Paino ja mitat

        Tuotteen mitat (L x K x P)
        32 x 172 x 31 cm
        Virtajohdon pituus
        1,8 m
        Johdon pituus
        1,33 m
        Pidennetyn varren mitat
        101 cm
        Silitysalustan mitat
        32,7 x 60,8 cm
        Laudan koko (L x K x P)
        32 x 5 x 60 cm
        Päällisen koko (L x K x P)
        33 x 5 x 61 cm
        Silityspinta
        60 cm
        Vaahtomuovikerroksen paksuus
        5 mm
        Höyrystinpään paino
        0,43 kg
        Silityslaudan paino
        0,6781 kg
        Tuotteen paino
        4,23 kg
        Kokonaispaino pakkauksen kanssa
        2,33 kg

      • Muotoilu

        Väri
        Musta

      • Lisävarusteet/yhteensopivuus

        StyleBoard
        Pystysuuntainen ja kallistettava
        Laudanpäällinen – pintakerros
        100 % puuvillaa
        Helppokäyttöinen höyrystinpään pidike
        Kyllä
        Säädettävät varret
        Kyllä
        MyEssence-tuoksukorkki
        Kyllä
        Harja
        Kyllä
        Hansikas
        Kyllä

      • Ympäristö

        Letku ei sisällä PVC:tä
        Kyllä
        Pakkaus
        100 % kierrätettävä
        Käyttöopas
        85 % uusiopaperia

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • Kolmannen osapuolen laitos testasi seuraavien bakteerien määrän yhden minuutin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.