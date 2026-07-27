2 vuoden takuu
STH3010/70
Kompakti ja kokoontaitettava
Käyttövalmis ˜30 sekunnissa
1 000 W, jopa 20 g/min
Silityslautaa ei tarvita
Kannettava 3000 Series -höyrystin on kevyt, kompakti ja kokoontaitettava, jotta käyttö ja säilytys on helppoa ja asusi pysyvät sileinä aina ja kaikkialla. Se on erinomainen kumppani nopeaan viimeistelyyn niin kotona kuin matkoilla.
Höyrytysvalmis vain 30 sekunnissa. Valo ilmaisee kun höyryttämisen voi aloittaa, joten olet valmis käden käänteessä. Ei odottelua eikä vaivaa.
1 000 watin teho takaa, että kannettavan höyrystimen jatkuva höyryntuotto on jopa 20 grammaa minuutissa. Höyrytys on nopeaa ja helppoa.
Arviot
Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän 10 sekunnin seisonnan jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.