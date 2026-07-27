Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu

Kannettava 3000 Series -höyrystin on kevyt, kompakti ja kokoontaitettava, jotta käyttö ja säilytys on helppoa ja asusi pysyvät sileinä aina ja kaikkialla. Se on erinomainen kumppani nopeaan viimeistelyyn niin kotona kuin matkoilla.