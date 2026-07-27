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  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu

3000 SeriesKannettava höyrystin

STH3010/70

Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
Kannettava 3000 Series -höyrystin on kevyt, kompakti ja kokoontaitettava, jotta käyttö ja säilytys on helppoa ja asusi pysyvät sileinä aina ja kaikkialla. Se on erinomainen kumppani nopeaan viimeistelyyn niin kotona kuin matkoilla.
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Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu

  • Kompakti ja kokoontaitettava

  • Käyttövalmis ˜30 sekunnissa

  • 1 000 W, jopa 20 g/min

  • Silityslautaa ei tarvita

Kompakti ja kokoontaitettava höyrystin, helppo käyttää ja säilyttää

Kompakti ja kokoontaitettava höyrystin, helppo käyttää ja säilyttää

Kannettava 3000 Series -höyrystin on kevyt, kompakti ja kokoontaitettava, jotta käyttö ja säilytys on helppoa ja asusi pysyvät sileinä aina ja kaikkialla. Se on erinomainen kumppani nopeaan viimeistelyyn niin kotona kuin matkoilla.

Käyttövalmis vain 30 sekunnissa

Käyttövalmis vain 30 sekunnissa

Höyrytysvalmis vain 30 sekunnissa. Valo ilmaisee kun höyryttämisen voi aloittaa, joten olet valmis käden käänteessä. Ei odottelua eikä vaivaa.

1 000 W, jatkuva höyryntuotto jopa 20 g/min

1 000 W, jatkuva höyryntuotto jopa 20 g/min

1 000 watin teho takaa, että kannettavan höyrystimen jatkuva höyryntuotto on jopa 20 grammaa minuutissa. Höyrytys on nopeaa ja helppoa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän 10 sekunnin seisonnan jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.