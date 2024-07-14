Istuvat, joustavat ja mukavat.

Joustavat kärkiosat pysyvät tukevasti korvan poimussa ja takaavat hyvän istuvuuden ja paremman kohinanvaimennuksen. Ovaalinmuotoinen ääniputki ja vaihdettavat korvatyynyt takaavat miellyttävän istuvuuden. Kuulokkeiden litteä johto pysyy mukavasti niskan takana olivatpa kuulokkeet korvassa tai eivät.