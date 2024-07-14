2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAE1205BK/00
8 mm:n elementit / suljettu takaosa
Miellyttävä istuvuus
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Tehokas passiivinen kohinanvaimennus
Langattomat kuulokkeet täyttävät IPX4-luokituksen vaatimukset ja ovat suojassa kaikista suunnista tulevilta roiskeilta. Kuulokkeet kestävät hyvin kevyttä sadetta – ja hikipisaroita, kun käytät niitä salilla tai juoksulenkillä.
Joustavat kärkiosat pysyvät tukevasti korvan poimussa ja takaavat hyvän istuvuuden ja paremman kohinanvaimennuksen. Ovaalinmuotoinen ääniputki ja vaihdettavat korvatyynyt takaavat miellyttävän istuvuuden. Kuulokkeiden litteä johto pysyy mukavasti niskan takana olivatpa kuulokkeet korvassa tai eivät.
Magneettiset korvatyynyt pysyvät yhdessä, ja kuulokkeiden litteä johto ehkäisee sotkeutumista. Kun otat kuulokkeet laukusta tai taskusta, sinun ei tarvitse käyttää aikaa johdon selvittelyyn, vaan voit heti kuunnella musiikkia.
2.8
5:stä
22
Arviot
TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Edut
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Haitat
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
matsun
06/12/2023
Nederland
Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden
Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak
Edut
Geluidskwaliteit, zitten goed
Haitat
Bellen is minder goed
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Wichura
29/10/2023
Deutschland
Toll!
Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!
Edut
Akku, Bedienung, Handhabung
Haitat
Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon