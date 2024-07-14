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  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
  • Musiikkia ilman häiritseviä johtoja

Tuotanto lopetettu

Langattomat nappikuulokkeet ja mikrofoni

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Arviot
Musiikkia ilman häiritseviä johtoja
Pidä musiikki lähelläsi. Nämä roiskeen- ja hienkestävät langattomat kuulokkeet sopivat hyvin korviin ja kuulostavat aina loistavalta. Niiden toistoaika on jopa 7 tuntia, ja 15 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa 1 tunnin lisää toistoaikaa.
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Musiikkia ilman häiritseviä johtoja

  • 8 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Miellyttävä istuvuus

  • Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

  • Tehokas passiivinen kohinanvaimennus

Roiskeen- ja hienkestävä

Langattomat kuulokkeet täyttävät IPX4-luokituksen vaatimukset ja ovat suojassa kaikista suunnista tulevilta roiskeilta. Kuulokkeet kestävät hyvin kevyttä sadetta – ja hikipisaroita, kun käytät niitä salilla tai juoksulenkillä.

Istuvat, joustavat ja mukavat.

Joustavat kärkiosat pysyvät tukevasti korvan poimussa ja takaavat hyvän istuvuuden ja paremman kohinanvaimennuksen. Ovaalinmuotoinen ääniputki ja vaihdettavat korvatyynyt takaavat miellyttävän istuvuuden. Kuulokkeiden litteä johto pysyy mukavasti niskan takana olivatpa kuulokkeet korvassa tai eivät.

Magneettiset korvatyynyt. Litteä johto ehkäisee sotkeutumista.

Magneettiset korvatyynyt pysyvät yhdessä, ja kuulokkeiden litteä johto ehkäisee sotkeutumista. Kun otat kuulokkeet laukusta tai taskusta, sinun ei tarvitse käyttää aikaa johdon selvittelyyn, vaan voit heti kuunnella musiikkia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

22

Arviot

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Edut

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Haitat

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

06/12/2023

Nederland

Nederland

Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden

Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak

Edut

Geluidskwaliteit, zitten goed

Haitat

Bellen is minder goed

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

29/10/2023

Deutschland

Deutschland

Toll!

Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!

Edut

Akku, Bedienung, Handhabung

Haitat

Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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