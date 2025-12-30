Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta
2000 series
Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
yhteensä
recurring payment
Erittäin mukavat, upea ääni
Melunvaimennus
Kevyet korvat peittävät kuulokkeet
Luonnollinen ääni. Voimakas basso
Jopa 50 tuntia toistoaikaa
Uppoudu mihin haluat melunvaimennuksen avulla
Melunvaimennus hiljentää tuulen suhinaa ja muita taustaääniä, jotta voit keskittyä musiikkiin tai puheluihin. Haluatko kuulla ympäristön äänet paremmin? Ota taustaäänitila käyttöön nappia painamalla.
Upea ääni ja voimakas basso -tila
40 mm:n elementit takaavat upean äänen, ja korvat peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Voit nauttia lempimusiikistasi täydellä teholla.
Jopa 50 tuntia toistoaikaa pikalatauksella
Voit kuunnella soittolistan toisensa perään huoletta, sillä näissä langattomissa kuulokkeissa on jopa 50 tunnin toistoaika. Kuulokkeet latautuvat täyteen jo kahdessa tunnissa USB-C:n välityksellä, ja 15 minuutin pikalatauksella saa jopa 10 tuntia lisää kuunteluaikaa.
Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys
Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.
Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta
Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.
Näitä kevyitä ja mukavia kuulokkeita jaksaa käyttää vaikka tuntikausia
Näissä korvat peittävissä kuulokkeissa käyttömukavuus on etusijalla. Kevyt, pehmustettu kuulokesanka lepää päälaellasi lähes huomaamattomana ja pehmeät korvakupit istuvat täydellisesti. PU-nahkapehmusteiset korvakupit ovat miellyttävät ja ihoystävälliset. Niissä käyttömukavuus ja helppohoitoisuus yhdistyvät.
Philips Headphones -sovellus. Mukauta asetuksia ja säätöjä
Kätevän kumppanisovelluksen kautta on helppo hallita yhdistettyjä laitteita tai kytkeä melunvaimennus pois käytöstä. Sovelluksella voit myös hienosäätää ääniprofiiliasi.
Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä näillä langattomilla kuulokkeilla! Niiden elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa ääntä. Siten ne toistavat äänet lämpimän yksityiskohtaisina ja bassoäänet täyteläisinä.