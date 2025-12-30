Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Erittäin mukavat, upea ääni Erittäin mukavat, upea ääni Erittäin mukavat, upea ääni

      Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

      TAH2500BK/10

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Erittäin mukavat, upea ääni

      Laita nämä langattomat korvat peittävät kuulokkeet päähäsi ja nauti todellisesta mukavuudesta kuunnellessasi musiikkia. Saat täyteläisen äänen ja voimakkaan ja jopa 50 tunnin toistoajan.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Melua vaimentavat

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
      - {discount-value}

      Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

      yhteensä

      recurring payment

      Erittäin mukavat, upea ääni

      • Melunvaimennus
      • Kevyet korvat peittävät kuulokkeet
      • Luonnollinen ääni. Voimakas basso
      • Jopa 50 tuntia toistoaikaa

      Uppoudu mihin haluat melunvaimennuksen avulla

      Melunvaimennus hiljentää tuulen suhinaa ja muita taustaääniä, jotta voit keskittyä musiikkiin tai puheluihin. Haluatko kuulla ympäristön äänet paremmin? Ota taustaäänitila käyttöön nappia painamalla.

      Upea ääni ja voimakas basso -tila

      40 mm:n elementit takaavat upean äänen, ja korvat peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Voit nauttia lempimusiikistasi täydellä teholla.

      Jopa 50 tuntia toistoaikaa pikalatauksella

      Voit kuunnella soittolistan toisensa perään huoletta, sillä näissä langattomissa kuulokkeissa on jopa 50 tunnin toistoaika. Kuulokkeet latautuvat täyteen jo kahdessa tunnissa USB-C:n välityksellä, ja 15 minuutin pikalatauksella saa jopa 10 tuntia lisää kuunteluaikaa.

      Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys

      Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

      Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta

      Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

      Näitä kevyitä ja mukavia kuulokkeita jaksaa käyttää vaikka tuntikausia

      Näissä korvat peittävissä kuulokkeissa käyttömukavuus on etusijalla. Kevyt, pehmustettu kuulokesanka lepää päälaellasi lähes huomaamattomana ja pehmeät korvakupit istuvat täydellisesti. PU-nahkapehmusteiset korvakupit ovat miellyttävät ja ihoystävälliset. Niissä käyttömukavuus ja helppohoitoisuus yhdistyvät.

      Philips Headphones -sovellus. Mukauta asetuksia ja säätöjä

      Kätevän kumppanisovelluksen kautta on helppo hallita yhdistettyjä laitteita tai kytkeä melunvaimennus pois käytöstä. Sovelluksella voit myös hienosäätää ääniprofiiliasi.

      Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni

      Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä näillä langattomilla kuulokkeilla! Niiden elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa ääntä. Siten ne toistavat äänet lämpimän yksityiskohtaisina ja bassoäänet täyteläisinä.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Akustinen järjestelmä
        Suljettu
        Taajuusalue
        20–20 000 Hz
        Impedanssi
        32 ohmia
        Herkkyys
        112 dB (1 000 Hz)
        Kaiuttimen halkaisija
        40  mm
        Enimmäisteho
        30  mW
        Ajurityyppi
        Dynaamiset

      • Liitännät

        Bluetooth-versio
        6,0
        Bluetooth-profiilit
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Enimmäiskantama
        Enintään 10  m
        Multipoint-yhteys
        Kyllä
        Tuettu koodekki
        SBC
        Kuulokeliitäntä
        3.5  mm

      • Ulompi pakkaus

        Pituus
        36.20  cm
        Kuluttajapakkausten määrä
        6
        Leveys
        21.60  cm
        Kokonaispaino
        2.76  kg
        Korkeus
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17304 7
        Nettopaino
        1.39  kg
        Bruttopaino
        1.37  kg

      • Käyttömukavuus

        Philips Headphones -sovelluksen tuki
        Kyllä
        Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
        Kyllä
        Ohjaustapa
        Painike

      • Virta

        Paristojen määrä
        1 kpl
        Latausaika
        2  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC käytössä)
        45  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä)
        50  tuntia
        Nopea lataus
        15 mins for 10 hrs
        Akun kokonaispaino
        9.6  g
        Akkuteho (kuulokkeet)
        500  mAh
        Akkutyyppi (kuulokkeet)
        Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

      • Pakkauksen mitat

        Korkeus
        22  cm
        Pakkaustyyppi
        pahvilaatikko
        Hyllysijoitustyyppi
        Ripustus
        Leveys
        20.2  cm
        Syvyys
        5.8  cm
        Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
        1
        EAN
        48 95229 17304 0
        Kokonaispaino
        0.4  kg
        Nettopaino
        0.232  kg
        Bruttopaino
        0.168  kg

      • Tuotteen mitat

        Korkeus
        19.76  cm
        Leveys
        16.57  cm
        Syvyys
        8.29  cm
        Paino
        0.207  kg

      • Lisätarvikkeet

        Pikaopas
        Kyllä
        Latauskaapeli
        USB-C-kaapeli, 200 mm

      • Muotoilu

        Väri
        Musta
        Tyyli
        Hihna
        Taitettava muotoilu
        Litteä/sisäänpäin
        Korvaliitinmateriaali
        Muotoutuva materiaali
        Korvakiinnitys
        Korvat peittävät
        Korvakupin tyyppi
        Suljettu malli

      • Tietoliikenne

        Mikrofoni puheluita varten
        1 mic

      • ANC-ominaisuudet

        ANC-tekniikka
        FF
        Taustaäänitila
        Kyllä
        Mikrofoni ANC:tä varten
        2 mikrofonia
        Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
        Kyllä

      • Ääniavustaja

        Yhteensopiva ääniavustaja
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Ääniavustajan käyttöönotto
        Paina toisto-/taukopainiketta
        Ääniavustajan tuki
        Kyllä

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.