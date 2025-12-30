Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys

Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.