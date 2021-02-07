2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAPH802BK/00
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Nämä kuulokkeet on suunniteltu ahkeralle liikkujalle. Saat 1,5 tunnin latauksella 30 tuntia toistoaikaa. Kahdella eri pikalataustasolla saat 2 tai 6 tuntia lisää toistoaikaa, joten virtaa riittää viikon jokaiselle päivälle.
Täydellisesti viritetyt akustiset neodyymielementit toistavat syvän basson ja kirkkaat keskialueen taajuudet
Näissä langattomissa kuulokkeissa on pehmeät korvakupit, jotka voi taittaa siististi kahdella tavalla. Voit taittaa ne litteiksi, jolloin niitä voi säilyttää työpöydän laatikossa. Ne voi myös taittaa sisäänpäin nippuun, joka mahtuu taskuun tai laukkuun.
4.6
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
paze11
07/02/2021
Portugal
Vahvistettu ostaja
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Edut
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Edut
Son super
Haitat
Volume pourrait être un peu plus fort
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Edut
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Haitat
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Saattaa vaihdella