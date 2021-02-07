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  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
  • Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa

Tuotanto lopetettu

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa
Nämä korvat peittävät kuulokkeet tekevät työmatkastasi mieluisamman minne ikinä viikolla matkaatkaan. Yksityiskohtainen ääni ja jopa 30 tunnin toistoaika. Pikalatauksella saat tarvittaessa 2–6 tuntia lisää toistoaikaa.
Näytä kaikki edut

Korkearesoluutioinen ääni, langattomat kuulokkeet

Tyylikäs muotoilu. 30 tuntia toistoaikaa

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

Kuuntele missä tahansa. 30 tuntia toistoaikaa

Nämä kuulokkeet on suunniteltu ahkeralle liikkujalle. Saat 1,5 tunnin latauksella 30 tuntia toistoaikaa. Kahdella eri pikalataustasolla saat 2 tai 6 tuntia lisää toistoaikaa, joten virtaa riittää viikon jokaiselle päivälle.

Yksityiskohtainen ääni. Voimakas basso

Täydellisesti viritetyt akustiset neodyymielementit toistavat syvän basson ja kirkkaat keskialueen taajuudet

Joustava muotoilu

Näissä langattomissa kuulokkeissa on pehmeät korvakupit, jotka voi taittaa siististi kahdella tavalla. Voit taittaa ne litteiksi, jolloin niitä voi säilyttää työpöydän laatikossa. Ne voi myös taittaa sisäänpäin nippuun, joka mahtuu taskuun tai laukkuun.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

07/02/2021

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Edut

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Edut

Son super

Haitat

Volume pourrait être un peu plus fort

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Edut

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Haitat

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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  1. Saattaa vaihdella