2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAPN505BK/00
Aina mukana. Ei häiriötekijöitä
Voit keskittyä käyttämällä langattomia melua vaimentavia nappikuulokkeita, joissa on jopa 14 tunnin toistoaika. Kevyen niskasangan avulla kuulokkeet pysyvät helposti lähellä. Uusimmilla älytoiminnoilla pysyt tilanteen tasalla.
13 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Musta
Niskasanka
Hallitse aikatauluasi katsomatta puhelinta käyttämällä Google Assistantia, jonka voi aktivoida yhdellä niskasangan painalluksella. Voit pyytää sitä vaikkapa avaamaan kalenterin, lukemaan ilmoitukset puhelimestasi, soittamaan tai lähettämään viestejä ystäville tai hallitsemaan soittolistoja.
Ei enää ärsyttävää kaikua puhelun aikana. Kaiunvaimennus pitää yhteyden aina selkeänä ja häiriöttömänä.
Kapealinjainen niskasanka pysyy mukavasti niskan takana.
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