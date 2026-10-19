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Tuotanto lopetettu

Hi-Res-äänentoisto, langattomat nappikuulokkeet

TAPN505BK/00

Aina mukana. Ei häiriötekijöitä

Voit keskittyä käyttämällä langattomia melua vaimentavia nappikuulokkeita, joissa on jopa 14 tunnin toistoaika. Kevyen niskasangan avulla kuulokkeet pysyvät helposti lähellä. Uusimmilla älytoiminnoilla pysyt tilanteen tasalla.

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Korkearesoluutioinen ääni, langaton, aktiivinen melunvaimennus, niskasanka

Aina mukana. Ei häiriötekijöitä

  • 13 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

  • Musta

  • Niskasanka

Google Assistant. Hallitse aikatauluasi, kun olet liikkeellä

Hallitse aikatauluasi katsomatta puhelinta käyttämällä Google Assistantia, jonka voi aktivoida yhdellä niskasangan painalluksella. Voit pyytää sitä vaikkapa avaamaan kalenterin, lukemaan ilmoitukset puhelimestasi, soittamaan tai lähettämään viestejä ystäville tai hallitsemaan soittolistoja.

Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus takaa kirkkaan äänen

Ei enää ärsyttävää kaikua puhelun aikana. Kaiunvaimennus pitää yhteyden aina selkeänä ja häiriöttömänä.

Kapealinjainen niskasanka koko päivän jatkuvaan käyttöön. Kantopussi

Kapealinjainen niskasanka pysyy mukavasti niskan takana.

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