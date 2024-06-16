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  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
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  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko
  • Taskuun sopiva klassikko

Tuotanto lopetettu

Kannettava radio

TAR1506/00

4.5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Taskuun sopiva klassikko
Analoginen kannettava FM/MW-radio kulkee mukanasi. Sen virittäminen on helppoa ja ääni on selkeä, joten kuulet aina suosikkiohjelmasi. Voit tehdä pihatöitä tai lähteä vaikka kiertokävelylle.
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Taskuun sopiva klassikko

  • FM/MW

  • Analoginen viritys

  • Paristokäyttöinen

Moderni klassikko. Helppo virittää

Tämä erittäin kätevä kannettava analoginen FM/MW-radio on helppo virittää missä vain. Kääntämällä sivulla olevaa virityspyörää liikutat kätevästi osoitinta asteikolla. Suuresta perinteisen mallisesta viritysikkunasta on helppo nähdä, milloin haluttu taajuus on kohdalla.

Helppo hallinta. Pyöräsäädin äänenvoimakkuudelle ja virrankatkaisulle

Tätä pientä radiota on helppo hallita yhdellä kädellä. Kätevästi sijoitetulla pyöräsäätimellä ohjataan sekä äänenvoimakkuutta että virran kytkemistä ja katkaisua. Yksityisiä kuunteluhetkiä varten on kuulokeportti, ja sivulla olevalla kytkimellä voi valita FM- tai MW-signaalit.

Erittäin kätevä kannettava. Ihanteellinen kotona ja matkalla

Sujauta tämä radio taskuusi ja kuuntele uutiset siellä, minne sitten menetkin. Tai seuraa huippukiinnostavaa ottelua tai mieleisintä keskusteluohjelmaasi. Kaksi AAA-paristoa antavat virtaa, ja teleskooppiantenni takaa aina parhaan mahdollisen vastaanoton.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Edut

Tamaño y baterias

Haitat

Que se vendiera con audifonos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1506 Radio portátil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Vahvistettu ostaja

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Edut

Se acomoda bien debajo de la almohada

Haitat

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1506 Radio portátil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1506 Radio portátil

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