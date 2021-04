Moderni klassikko. Helppo virittää

Tämä erittäin kätevä kannettava analoginen FM/MW-radio on helppo virittää missä vain. Kääntämällä sivulla olevaa virityspyörää liikutat kätevästi osoitinta asteikolla. Suuresta perinteisen mallisesta viritysikkunasta on helppo nähdä, milloin haluttu taajuus on kohdalla.