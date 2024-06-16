2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM/MW
Analoginen viritys
Paristokäyttöinen
Tämä erittäin kätevä kannettava analoginen FM/MW-radio on helppo virittää missä vain. Kääntämällä sivulla olevaa virityspyörää liikutat kätevästi osoitinta asteikolla. Suuresta perinteisen mallisesta viritysikkunasta on helppo nähdä, milloin haluttu taajuus on kohdalla.
Tätä pientä radiota on helppo hallita yhdellä kädellä. Kätevästi sijoitetulla pyöräsäätimellä ohjataan sekä äänenvoimakkuutta että virran kytkemistä ja katkaisua. Yksityisiä kuunteluhetkiä varten on kuulokeportti, ja sivulla olevalla kytkimellä voi valita FM- tai MW-signaalit.
Sujauta tämä radio taskuusi ja kuuntele uutiset siellä, minne sitten menetkin. Tai seuraa huippukiinnostavaa ottelua tai mieleisintä keskusteluohjelmaasi. Kaksi AAA-paristoa antavat virtaa, ja teleskooppiantenni takaa aina parhaan mahdollisen vastaanoton.
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Edut
Tamaño y baterias
Haitat
Que se vendiera con audifonos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1506 Radio portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1506 Radio portátil
Ajua
26/02/2024
España
Vahvistettu ostaja
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Edut
Se acomoda bien debajo de la almohada
Haitat
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1506 Radio portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1506 Radio portátil