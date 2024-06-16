Erittäin kätevä kannettava. Ihanteellinen kotona ja matkalla

Sujauta tämä radio taskuusi ja kuuntele uutiset siellä, minne sitten menetkin. Tai seuraa huippukiinnostavaa ottelua tai mieleisintä keskusteluohjelmaasi. Kaksi AAA-paristoa antavat virtaa, ja teleskooppiantenni takaa aina parhaan mahdollisen vastaanoton.