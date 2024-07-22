Klassinen esine

Rakastatko radiota? Voit kuunnella suosikkiasemiasi vaikkapa keittiössä, autotallissa tai puutarhassa tämän kannettavan FM/AM-radion ansiosta. Radiossa on hyvä äänenlaatu, sitä voi käyttää verkko- tai akkuvirralla ja siinä on kätevä LED-merkkivalo, jonka avulla varmistat aina täydellisen taajuuden.