TAR2509/10
Klassinen esine
Rakastatko radiota? Voit kuunnella suosikkiasemiasi vaikkapa keittiössä, autotallissa tai puutarhassa tämän kannettavan FM/AM-radion ansiosta. Radiossa on hyvä äänenlaatu, sitä voi käyttää verkko- tai akkuvirralla ja siinä on kätevä LED-merkkivalo, jonka avulla varmistat aina täydellisen taajuuden.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Kannettava FM/AM-radio
Löydät kannettavasta FM/AM-radiosta lempikanavasi helposti analogisen virityksen avulla. Käännä vain radion sivulla olevaa virityspyörää, niin kuuntelemasi taajuus ilmestyy näkyviin suureen, selkeää ikkunaan. LED-merkkivalo palaa signaalin ollessa vahva.
Musiikkitilan avulla saat lempimusiikistasi kaiken irti. Siirry Uutiset-tilaan, kun kuuntelet radiosta uutisia, kuunnelmia tai keskusteluohjelmia. Lempiohjelmasi laadukkaan ja kirkkaan äänen takaa 3,5-tuumainen kaiutin.
Tästä radiosta et koskaan joudu etsimään äänenvoimakkuuden säätöä! Suuren äänenvoimakkuuden valitsimen lisäksi radiossa ulkonevat painikkeet FM/AM-aaltoalueen valitsemiseen ja äänitilan vaihtamiseen. Kuulokeportti on tarpeen silloin, kun haluat kuunnella ohjelmaa yksin.
Tämä radio on helppo ottaa mukaan kaikkialle. Kytke radio seinäpistorasiaan, tai aseta siihen kaksi D-kokoista paristoa ja lähde ulos. Se on mainio kumppani, kun nautit lasillisen viiniä parvekkeella tai teet eväsretken takapihalle.
