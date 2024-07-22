Hakuehdot

      Kannettava FM/AM-radio

      TAR2509/10

      Klassinen esine

      Rakastatko radiota? Voit kuunnella suosikkiasemiasi vaikkapa keittiössä, autotallissa tai puutarhassa tämän kannettavan FM/AM-radion ansiosta. Radiossa on hyvä äänenlaatu, sitä voi käyttää verkko- tai akkuvirralla ja siinä on kätevä LED-merkkivalo, jonka avulla varmistat aina täydellisen taajuuden.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Kannettava FM/AM-radio
      Kannettava FM/AM-radio

      Klassinen esine

      • FM/AM
      • Analoginen viritys
      • Verkko- tai akkuvirta
      Klassinen muotoilu, selkeä vastaanotto, helppo virittää

      Klassinen muotoilu, selkeä vastaanotto, helppo virittää

      Löydät kannettavasta FM/AM-radiosta lempikanavasi helposti analogisen virityksen avulla. Käännä vain radion sivulla olevaa virityspyörää, niin kuuntelemasi taajuus ilmestyy näkyviin suureen, selkeää ikkunaan. LED-merkkivalo palaa signaalin ollessa vahva.

      Siirry Uutiset- ja Musiikkitilaan. Äänensävynsäätö

      Siirry Uutiset- ja Musiikkitilaan. Äänensävynsäätö

      Musiikkitilan avulla saat lempimusiikistasi kaiken irti. Siirry Uutiset-tilaan, kun kuuntelet radiosta uutisia, kuunnelmia tai keskusteluohjelmia. Lempiohjelmasi laadukkaan ja kirkkaan äänen takaa 3,5-tuumainen kaiutin.

      Helppo hallinta. Suuri äänenvoimakkuuden valitsin

      Helppo hallinta. Suuri äänenvoimakkuuden valitsin

      Tästä radiosta et koskaan joudu etsimään äänenvoimakkuuden säätöä! Suuren äänenvoimakkuuden valitsimen lisäksi radiossa ulkonevat painikkeet FM/AM-aaltoalueen valitsemiseen ja äänitilan vaihtamiseen. Kuulokeportti on tarpeen silloin, kun haluat kuunnella ohjelmaa yksin.

      Kiinnitä mihin vain

      Tämä radio on helppo ottaa mukaan kaikkialle. Kytke radio seinäpistorasiaan, tai aseta siihen kaksi D-kokoista paristoa ja lähde ulos. Se on mainio kumppani, kun nautit lasillisen viiniä parvekkeella tai teet eväsretken takapihalle.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Lähtöteho (RMS)
        300 mW
        Äänentoistojärjestelmä
        Mono
        Äänenparannus
        äänensävynsäätö
        Äänenvoimakkuuden säätö
        kierrettävä (analoginen)

      • Kaiuttimet

        Koko äänialueen elementin halkaisija
        3,5"
        Koko äänialueen elementtien määrä
        1

      • Liitännät

        Bluetooth
        ei
        Ääni-/videolähtö
        Kuulokkeet (3,5 mm)
        Äänitulo
        ei

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Virittimen aaltoalueet
        • FM
        • AM
        RDS
        ei

      • Virta

        Akun/pariston tyyppi
        D-koko (LR20)
        Jännite
        1.5  V
        Virtalähde
        • 220–240 V
        • 50/60 Hz
        Paristojen määrä
        2

      • Pakkauksen mitat

        Korkeus
        19.3  cm
        Pakkaustyyppi
        Laatikko
        Hyllysijoitustyyppi
        Makaava
        Leveys
        29  cm
        Syvyys
        9.3  cm
        Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
        1
        Kokonaispaino
        1.1  kg
        Nettopaino
        0.885  kg
        Bruttopaino
        0.215  kg

      • Tuotteen mitat

        Korkeus
        14.95  cm
        Leveys
        21  cm
        Syvyys
        6.63  cm
        Paino
        0.668  kg

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Virtajohto
        • Pikaopas
        • Takuutodistus

      • Herätys

        Herätyksiä
        ei
        Torkkuherätys (toistuva herätys)
        ei

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Virtajohto
      • Pikaopas
      • Takuutodistus
