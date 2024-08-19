Pakkauksen muu sisältö
- Takuutodistus
- Pikaopas
TAR3305/12
Herää valmiina lähtöön
Tämä digitaalinen FM-kelloradio helpottaa elämää. Kanavien selailu sujuu helposti esiasetuksilla, ja voit asettaa herätyksen, jossa radion äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen. Haluatko nukkua pidempään? Se käy torkkupainikkeella.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Kelloradio
FM-virittimessä on hyvä vastaanotto, ja voit lisätä enintään 10 suosikkikanavaasi esiasetuksiksi. Kello näkyy näytössä selkeästi.
Vaivu uneen suosikkiradiokanavasi kuuluessa taustalla. Voit asettaa uniajastimen soittamaan valittua asemaa jopa 2 tuntia. Kun ajastin on valmis, laite sammuu.
Kahden herätysajan toiminnolla voit määrittää kaksi herätystä, ja hiljainen herätystoiminto lisää radion äänenvoimakkuutta vähitellen, jotta aamusi alkaa mukavasti.
Tässä herätyskellossa on akkuvarmistus. Jos sähkö katkeaa, sinun ei tarvitse asettaa kelloa aikaan ja herätysasetukset säilyvät.
