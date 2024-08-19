Hakuehdot

    • Herää valmiina lähtöön Herää valmiina lähtöön Herää valmiina lähtöön

      Kelloradio

      TAR3305/12

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Herää valmiina lähtöön

      Tämä digitaalinen FM-kelloradio helpottaa elämää. Kanavien selailu sujuu helposti esiasetuksilla, ja voit asettaa herätyksen, jossa radion äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen. Haluatko nukkua pidempään? Se käy torkkupainikkeella.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Herää valmiina lähtöön

      • Digitaalinen FM-viritin
      • Kaksi herätysaikaa

      Digitaalinen FM-radio

      FM-virittimessä on hyvä vastaanotto, ja voit lisätä enintään 10 suosikkikanavaasi esiasetuksiksi. Kello näkyy näytössä selkeästi.

      Uniajastin. Vaivu uneen kuunnellen radiota

      Vaivu uneen suosikkiradiokanavasi kuuluessa taustalla. Voit asettaa uniajastimen soittamaan valittua asemaa jopa 2 tuntia. Kun ajastin on valmis, laite sammuu.

      Kaksi herätysaikaa. Yksi kello, kaksi herätystä

      Kahden herätysajan toiminnolla voit määrittää kaksi herätystä, ja hiljainen herätystoiminto lisää radion äänenvoimakkuutta vähitellen, jotta aamusi alkaa mukavasti.

      Akkuvarmistus, jos virta katkeaa

      Tässä herätyskellossa on akkuvarmistus. Jos sähkö katkeaa, sinun ei tarvitse asettaa kelloa aikaan ja herätysasetukset säilyvät.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Lähtöteho (RMS)
        200 mW
        Äänentoistojärjestelmä
        Mono

      • Kaiuttimet

        Koko äänialueen elementin halkaisija
        2"
        Koko äänialueen elementtien määrä
        1

      • Liitännät

        Bluetooth
        ei
        Äänitulo
        ei

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Antenni
        FM-antenni
        Virittimen aaltoalueet
        FM
        Pikavalintakanavien lukumäärä
        10
        RDS
        ei
        FM-taajuusalue
        87,5–108  MHz

      • Virta

        Virrankulutus valmiustilassa
        <1 W
        Virtatyyppi
        DC-liitäntä
        Paristo
        AAA x 2 (lisävaruste)
        Verkkovirran tulo
        100-240V, 50/60 Hz
        Virrankulutus käytössä
        <3 W

      • Pakkauksen mitat

        Korkeus
        17  cm
        Pakkaustyyppi
        Laatikko
        Hyllysijoitustyyppi
        Makaava
        Leveys
        13.6  cm
        Syvyys
        6  cm
        Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
        1
        Kokonaispaino
        0.349  kg
        Nettopaino
        0.204  kg
        Bruttopaino
        0.145  kg

      • Tuotteen mitat

        Korkeus
        5.4  cm
        Leveys
        13.1  cm
        Syvyys
        13.1  cm
        Paino
        0.203  kg

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Takuutodistus
        • Pikaopas
        • Verkkolaite

      • Herätys

        Herätysääni
        • FM-radio
        • Summeri
        Herätyksiä
        2
        Uniajastin
        15/30/60/90/120 minuuttia
        Torkkuherätys (toistuva herätys)
        Kyllä, 9 minuuttia

      • Kello

        Näyttö
        LED
        Tyyppi
        Digitaalinen

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Takuutodistus
      • Pikaopas
