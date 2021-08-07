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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS6305/00

3.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Juhli päivin ja öin

Venytä juhlintaa vesitiiviillä Bluetooth-kaiuttimella, jonka toistoaika on 20 tuntia. Jykevä basso pitää kaikki liikkeessä. Voit ladata älylaitteen USB-portissa kaiuttimen suurikapasiteettisen akun ansiosta.

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Juhli päivin ja öin

  • Bluetooth®

  • 30 W:n lähtöteho

  • 20 tunnin toistoaika

  • Sisäinen virtalähdetoiminto

Vedenpitävä ja valmiina lähtöön

Vedenpitävä ja valmiina lähtöön

Tämä kannettava Bluetooth-kaiutin on IPX7-vesitiivis eli se kestää jopa 30 minuutin täydellisen upotuksen enintään 1 metrin syvyiseen veteen. Voit juhlia suihkussa, altaalla, tai jopa altaassa! Langaton kantama on 20 m.

20 tunnin toistoaika. Sisäinen virtalähdetoiminto

20 tunnin toistoaika. Sisäinen virtalähdetoiminto

4400 mAH:n ladattava litiumioniakku antaa 20 tunnin toistoajan, ja älylaitteen voi ladata kaiuttimen USB-portista. Akku latautuu täyteen 6 tunnissa.

Soita kovaa, pariliitä stereota varten

Soita kovaa, pariliitä stereota varten

Kaksi passiivielementtiä tuottaa jykevän basson ja ääni on selkeä myös suurilla voimakkuuksilla. Haluatko laajentaa juhlintaa? Pariliittämällä samanlaiseen kaiuttimeen saat stereoäänen. Kaiuttimen päissä olevat LED-valot vilkkuvat musiikin mukaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Edut

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS6305 Enceinte sans fil

Käyttöpäivä 2020-07-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS6305 Enceinte sans fil

Käyttöpäivä 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Edut

un bon son

Haitat

bluetooth

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS6305 Enceinte sans fil

Käyttöpäivä 2022-08-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS6305 Enceinte sans fil

Käyttöpäivä 2022-08-10

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