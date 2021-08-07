2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Juhli päivin ja öin
Venytä juhlintaa vesitiiviillä Bluetooth-kaiuttimella, jonka toistoaika on 20 tuntia. Jykevä basso pitää kaikki liikkeessä. Voit ladata älylaitteen USB-portissa kaiuttimen suurikapasiteettisen akun ansiosta.
Bluetooth®
30 W:n lähtöteho
20 tunnin toistoaika
Sisäinen virtalähdetoiminto
Tämä kannettava Bluetooth-kaiutin on IPX7-vesitiivis eli se kestää jopa 30 minuutin täydellisen upotuksen enintään 1 metrin syvyiseen veteen. Voit juhlia suihkussa, altaalla, tai jopa altaassa! Langaton kantama on 20 m.
4400 mAH:n ladattava litiumioniakku antaa 20 tunnin toistoajan, ja älylaitteen voi ladata kaiuttimen USB-portista. Akku latautuu täyteen 6 tunnissa.
Kaksi passiivielementtiä tuottaa jykevän basson ja ääni on selkeä myös suurilla voimakkuuksilla. Haluatko laajentaa juhlintaa? Pariliittämällä samanlaiseen kaiuttimeen saat stereoäänen. Kaiuttimen päissä olevat LED-valot vilkkuvat musiikin mukaan.
3.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Edut
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS6305 Enceinte sans fil
Käyttöpäivä 2020-07-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS6305 Enceinte sans fil
Käyttöpäivä 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Edut
un bon son
Haitat
bluetooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS6305 Enceinte sans fil
Käyttöpäivä 2022-08-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS6305 Enceinte sans fil
Käyttöpäivä 2022-08-10