2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TASH402BK/00
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Hien- ja vedenkestävät
Kuulokkeet takaavat 20 tuntia jatkuvaa vaivatonta musiikin toistoa siellä missä liikutkin.
Anna treenisoittolistasi viedä sinut uudelle tasolle. Täydellisesti viritetyt 40 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat basson, joka pitää sinut liikkeessä. Suljettu takaosa takaa hyvän kohinanvaimennuksen. Voit kuunnella musiikkiasi häiritsemättä muita.
Pehmeät, hengittävät korvatyynyt on täytetty viilentävällä geelillä: Treenasit kuinka korvaa tahansa, kuulokkeet tuntuvat viileältä ihoasi vasten. Irrotettavat tyynyt on myös helppo puhdistaa.
4.6
5:stä
74
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Mange_12
18/06/2020
Sverige
Grymma sportlurar!
Grymma sportlurar, jag har tidigare bara använt in-ear lurar när jag löptränar eftersom jag har tyckt att over-ear blir för svettigt och varmt. Ett problem som jag har med in-ear lurar är att de ofta ramlar ur när jag börjar svettas men med dessa lurar är det helt annorlunda, dom sitter bra och känns svala trots att jag svettas ganska mycket och det är lätt att plocka av kuddarna och skölja av dem efter löprundan. Ytterligare plus är att de har bra batteritid och att de släpper in lagom mycket bakgrundsljud vilket är skönt när man tränar utomhus.
Edut
Bekväma, svala, bra batteritid, lätta att tvätta av
Arvioitu tuote: TASH402BK Trådlösa hörlurar
Arvioitu tuote: TASH402BK Trådlösa hörlurar
Hilleville
18/04/2020
Sverige
Perfekt för löpning!
Utmärkt ljud! Sitter bra och är lätta! Perfekta under löprundan!
Edut
Lätta, bra ljud
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TASH402BK Trådlösa hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TASH402BK Trådlösa hörlurar
Yeljsa
29/05/2020
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Recommend for sports and work enthusiast!
Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!
Edut
Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TASH402BK Wireless Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TASH402BK Wireless Headphones
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