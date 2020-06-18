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Tuotanto lopetettu

Langattomat kuulokkeet

TASH402BL/00

4.6
| (74) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Pysy viileänä.
Riko henkilökohtainen ennätyksesi näiden langattomien hienkestävien korvien päällä olevien urheilukuulokkeiden kanssa. Kevyissä ja mukavissa kuulokkeissa on 20 tunnin toistoaika yhdellä latauksella. Viilentävät kuuloketyynyt auttavat sinua keskittymään urheillessasi.
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Vaikka hiki virtaisi.

Pysy viileänä.

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Hien- ja vedenkestävät

20 tunnin toistoaika

Kuulokkeet takaavat 20 tuntia jatkuvaa vaivatonta musiikin toistoa siellä missä liikutkin.

40 mm:n akustiset neodyymielementit

Anna treenisoittolistasi viedä sinut uudelle tasolle. Täydellisesti viritetyt 40 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat basson, joka pitää sinut liikkeessä. Suljettu takaosa takaa hyvän kohinanvaimennuksen. Voit kuunnella musiikkiasi häiritsemättä muita.

Hengittävät korvakupin tyynyt. Helppo irrottaa puhdistusta varten

Pehmeät, hengittävät korvatyynyt on täytetty viilentävällä geelillä: Treenasit kuinka korvaa tahansa, kuulokkeet tuntuvat viileältä ihoasi vasten. Irrotettavat tyynyt on myös helppo puhdistaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

74

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

18/06/2020

Sverige

Sverige

Grymma sportlurar!

Grymma sportlurar, jag har tidigare bara använt in-ear lurar när jag löptränar eftersom jag har tyckt att over-ear blir för svettigt och varmt. Ett problem som jag har med in-ear lurar är att de ofta ramlar ur när jag börjar svettas men med dessa lurar är det helt annorlunda, dom sitter bra och känns svala trots att jag svettas ganska mycket och det är lätt att plocka av kuddarna och skölja av dem efter löprundan. Ytterligare plus är att de har bra batteritid och att de släpper in lagom mycket bakgrundsljud vilket är skönt när man tränar utomhus.

Edut

Bekväma, svala, bra batteritid, lätta att tvätta av

Arvioitu tuote: TASH402BK Trådlösa hörlurar

Arvioitu tuote: TASH402BK Trådlösa hörlurar

18/04/2020

Sverige

Sverige

Perfekt för löpning!

Utmärkt ljud! Sitter bra och är lätta! Perfekta under löprundan!

Edut

Lätta, bra ljud

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TASH402BK Trådlösa hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TASH402BK Trådlösa hörlurar

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Recommend for sports and work enthusiast!

Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!

Edut

Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TASH402BK Wireless Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TASH402BK Wireless Headphones

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  1. Saattaa vaihdella