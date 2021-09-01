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Tuotanto lopetettu

Langattomat kuulokkeet

TASN503BK/00

2

| (1) Arvio

Treenaa entistä älykkäämmin.

Saat tehoa treeniin näillä vesitiiviillä langattomilla nappimallisilla urheilukuulokkeilla. Sykemittari tukee suoritustasi jokaisella treenikerralla. Pääset seuraavalle tasolle 6 tunnin toistoajan ja vahvan äänen avulla.

Näytä kaikki edut

Joka säällä.

Treenaa entistä älykkäämmin.

  • 6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

  • 6 tunnin toistoaika

Sisäinen sykemittari.

Mittaa sykkeesi sisäisellä sykemittarilla. Nappikuulokkeessa oleva anturi mittaa sykkeesi tarkasti. Tiedät, milloin on syytä kiristää tahtia ja milloin levätä, joten saat parhaan mahdollisen tuloksen jokaisesta treenistä. Yhteensopiva avointen harjoittelusovellusten kanssa.

Käyttäjäystävälliset painikeohjaimet

Käyttäjäystävällisillä painikkeilla lapsien on helppo soittaa puhelu, ohittaa tai keskeyttää kuuntelemansa kappale. Kaikki tämä koskematta älypuhelimeen. Kuulokkeiden pohjassa oleviin äänenvoimakkuuspainikkeisiin sekä LED-valon painikkeeseen ylettyy vaivattomasti.

Kolmet vaihdettavat korvatyynyt, jotta ne sopivat täydellisesti

Vaihdettavia kumisia korvatyynyjä on kolmea eri kokoa, jotta ne sopivat korvaan tiiviisti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Edut

Goed geluid

Haitat

Fragile bouw kwaliteit

Arvioitu tuote: TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2021-05-01

Arvioitu tuote: TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2021-05-01

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  1. Saattaa vaihdella