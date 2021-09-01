Sisäinen sykemittari.

Mittaa sykkeesi sisäisellä sykemittarilla. Nappikuulokkeessa oleva anturi mittaa sykkeesi tarkasti. Tiedät, milloin on syytä kiristää tahtia ja milloin levätä, joten saat parhaan mahdollisen tuloksen jokaisesta treenistä. Yhteensopiva avointen harjoittelusovellusten kanssa.