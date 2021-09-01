2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TASN503BK/00
Treenaa entistä älykkäämmin.
Saat tehoa treeniin näillä vesitiiviillä langattomilla nappimallisilla urheilukuulokkeilla. Sykemittari tukee suoritustasi jokaisella treenikerralla. Pääset seuraavalle tasolle 6 tunnin toistoajan ja vahvan äänen avulla.
6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
6 tunnin toistoaika
Mittaa sykkeesi sisäisellä sykemittarilla. Nappikuulokkeessa oleva anturi mittaa sykkeesi tarkasti. Tiedät, milloin on syytä kiristää tahtia ja milloin levätä, joten saat parhaan mahdollisen tuloksen jokaisesta treenistä. Yhteensopiva avointen harjoittelusovellusten kanssa.
Käyttäjäystävällisillä painikkeilla lapsien on helppo soittaa puhelu, ohittaa tai keskeyttää kuuntelemansa kappale. Kaikki tämä koskematta älypuhelimeen. Kuulokkeiden pohjassa oleviin äänenvoimakkuuspainikkeisiin sekä LED-valon painikkeeseen ylettyy vaivattomasti.
Vaihdettavia kumisia korvatyynyjä on kolmea eri kokoa, jotta ne sopivat korvaan tiiviisti.
2.0
5:stä
1
Arvio
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Edut
Goed geluid
Haitat
Fragile bouw kwaliteit
Arvioitu tuote: TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2021-05-01
Arvioitu tuote: TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2021-05-01
Saattaa vaihdella