"Kleine potjes hebben grote oren." Dan zal ik wel een klein potje zijn want deze oortjes zijn beter geschikt voor iemand met kleinere oren dan ik. Het is de bedoeling dat ze mooi in je oorschelp klemmen maar bij mij zitten ze los. Nee, niet zo los dat ze uitvallen; daar zorgt het stukje dat het oor ingaat voor. Sterker nog: ze zitten ideaal! Geen enkele zorg dat ik ze onderweg verlies en ze zijn zo licht dat je ze nauwelijks voelt. Waar ik "last" van heb is dat ik nauwelijks bas hoor. Als ik dan de oortjes met mijn vingers iets tegendruk geef (wat mijn oorschelp dus zou moeten doen als ik iets kleinere oren zou hebben), heb ik ineens wel bas! Ik heb de ST702 aangeschaft voor als mijn PH805 (echt een aanrader!) te groot, te warm of te onhandig is om mee te nemen dus neem ik het gebrek aan bas voor lief. Ik ben er zeer tevreden mee en kan ze zeker aanraden maar als ik ze voor dagelijks gebruik zou hebben gekocht, zou ik waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd op zoek gaan naar iets beters. Maar dat ligt dus net zo veel aan mijn oren als aan deze oortjes (en ik ben echt geen Dumbo hoor...) :-) De case is wat aan de grote kant maar waarschijnlijk nodig voor de techniek van het UV reinigen?