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Tuotanto lopetettu

7000 seriesLangattomat kuulokkeet

TAST702BK/00

3.4
| (9) Arviot
Luovu johdoista.
Nämä täysin langattomat nappimalliset urheilukuulokkeet eivät hiestä hätkähdä. IPX5-roiskesuojaus ja UV-puhdistustekniikka takaavat raikkaan olon rankankin harjoittelun aikana. Kannettavalla latauskotelolla saat jopa 24 tuntia toistoaikaa.
Näytä kaikki edut

Harjoittele vapaasti.

Luovu johdoista.

  • 6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

  • 6 + 18 tunnin toistoaika

  • Tukeva; pysyy varmasti korvassa

Pehmeät kumiset kärkiosat. Pysyvät ja mukavat

Vaihdettavat kumiset korvatyynyt sopivat korvaan tiiviisti. Joustavat kärkiosat pysyvät varmasti korvan poimussa. Kovassakin vauhdissa nämä urheilukuulokkeet pysyvät hyvin menossa mukana.

Täydellinen istuvuus, hyvä passiivinen kohinanvaimennus

Nämä kuulokkeet pysyvät paikallaan kovassakin vauhdissa. Joustavat kärkiosat pysyvät varmasti korvan poimussa. Voit valita pienet, keskikokoiset tai suuret vaihdettavat kumiset korvatyynyt, jotta ne sopivat täydellisesti.

Älykäs pariliitäntä. Löydä Bluetooth-laitteesi automaattisesti

Käyttäjäystävällisillä painikkeilla voit keskeyttää soittolistasi ja vastata puheluihin koskematta älypuhelimeesi. Kuulokkeet ovat valmiina tekemään pariliitoksen heti kun otat Bluetoothin käyttöön. Aiemmin pariliitetyt kuulokkeet muistavat laitteen, johon pariliitäntä on viimeksi muodostettu.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.4

5:stä

9

Arviot

3

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Edut

Tar bort äckel-päckel

Haitat

Nej

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Edut

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Haitat

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

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  1. Saattaa vaihdella