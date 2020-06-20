2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAST702BK/00
6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
6 + 18 tunnin toistoaika
Tukeva; pysyy varmasti korvassa
Vaihdettavat kumiset korvatyynyt sopivat korvaan tiiviisti. Joustavat kärkiosat pysyvät varmasti korvan poimussa. Kovassakin vauhdissa nämä urheilukuulokkeet pysyvät hyvin menossa mukana.
Nämä kuulokkeet pysyvät paikallaan kovassakin vauhdissa. Joustavat kärkiosat pysyvät varmasti korvan poimussa. Voit valita pienet, keskikokoiset tai suuret vaihdettavat kumiset korvatyynyt, jotta ne sopivat täydellisesti.
Käyttäjäystävällisillä painikkeilla voit keskeyttää soittolistasi ja vastata puheluihin koskematta älypuhelimeesi. Kuulokkeet ovat valmiina tekemään pariliitoksen heti kun otat Bluetoothin käyttöön. Aiemmin pariliitetyt kuulokkeet muistavat laitteen, johon pariliitäntä on viimeksi muodostettu.
3.4
5:stä
9
Arviot
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Edut
Tar bort äckel-päckel
Haitat
Nej
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Edut
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Haitat
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Saattaa vaihdella