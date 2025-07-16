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Tuotanto lopetettu

Täysin langattomat kuulokkeet

TAT1207BL/00

2.3
| (12) Arviot
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Yhdistä ja nappaa mukaan! Näissä upeissa täysin langattomissa kuulokkeissa on erittäin pieni latauskotelo, joka mahtuu taskuun ja tarjoaa luotettavan ja kätevän äänentoiston missä tahansa. Jopa 18 tunnin toistoaika ja IPX4-luokituksen roiskeen- ja hienkestävyys!
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  • Miellyttävät nappikuulokkeet

  • Erittäin pieni latauskotelo

  • Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

  • Jopa 18 tuntia toistoaikaa

Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet

Nämä mukavat kuulokkeet istuvat tukevasti korvakäytäviin ja vähentävät siten ulkoista melua. Kuulet jokaisen tahdin ja sanan! Kolmen eri kokoisten pehmeiden, vaihdettavien silikonisten korvatyynyjen ansiosta nautit mukavuudesta.

Erittäin pieni USB-C-latauskotelo

Erittäin pieni kotelo antaa sinulle todellista tehoa pienessä paketissa. Täysin ladattuina kuulokkeet tarjoavat 6 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladatulla kotelolla vielä 12 tuntia. Lataamalla kuulokkeita kotelossa 15 minuuttia saat tunnin toistoaikaa!

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

IPX4-luokituksen ja 6 mm:n elementtien ansiosta voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta säällä kuin säällä. Täysin roiskeenkestävät kuulokkeet eivät hätkähdä hiestä, eikä sinun tarvitse huolestua yllättävistä sadekuuroista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.3

5:stä

12

Arviot

4

16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Edut

Hållbara

Haitat

Lite "klumpiga" i örat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1207BK True Wireless-hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1207BK True Wireless-hörlurar

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1207BK True Wireless Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1207BK True Wireless Headphones

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Edut

Noise resistant

Haitat

Low high volume

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1207WT True Wireless Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1207WT True Wireless Headphones

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