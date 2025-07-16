2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAT1207YL/00
Miellyttävät nappikuulokkeet
Erittäin pieni latauskotelo
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Jopa 18 tuntia toistoaikaa
Nämä mukavat kuulokkeet istuvat tukevasti korvakäytäviin ja vähentävät siten ulkoista melua. Kuulet jokaisen tahdin ja sanan! Kolmen eri kokoisten pehmeiden, vaihdettavien silikonisten korvatyynyjen ansiosta nautit mukavuudesta.
Erittäin pieni kotelo antaa sinulle todellista tehoa pienessä paketissa. Täysin ladattuina kuulokkeet tarjoavat 6 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladatulla kotelolla vielä 12 tuntia. Lataamalla kuulokkeita kotelossa 15 minuuttia saat tunnin toistoaikaa!
IPX4-luokituksen ja 6 mm:n elementtien ansiosta voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta säällä kuin säällä. Täysin roiskeenkestävät kuulokkeet eivät hätkähdä hiestä, eikä sinun tarvitse huolestua yllättävistä sadekuuroista.
2.3
5:stä
12
Arviot
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Edut
Hållbara
Haitat
Lite "klumpiga" i örat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1207BK True Wireless Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Edut
Noise resistant
Haitat
Low high volume
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1207WT True Wireless Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1207WT True Wireless Headphones