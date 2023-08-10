Upea ääni missä tahansa

Näillä langattomilla kuulokkeilla puhelujen ja musiikin äänet toistuvat kristallinkirkkaina. Kuulokkeet ovat mukavat ja luotettavat, ja niiden latauskotelo mahtuu taskuun. IPX5-luokituksen mukainen roiskeen- ja hienkestävyys ja 26 tunnin toistoaika.