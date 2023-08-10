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  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
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  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
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  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa
  • Upea ääni missä tahansa

Tuotanto lopetettu

Täysin langattomat kuulokkeet

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Arviot
Upea ääni missä tahansa
Näillä langattomilla kuulokkeilla puhelujen ja musiikin äänet toistuvat kristallinkirkkaina. Kuulokkeet ovat mukavat ja luotettavat, ja niiden latauskotelo mahtuu taskuun. IPX5-luokituksen mukainen roiskeen- ja hienkestävyys ja 26 tunnin toistoaika.
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Upea ääni missä tahansa

  • Upea ääni

  • Selkeät puhelut

  • IPX5-vedenkestävä

  • Jopa 26 tuntia toistoaikaa

Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet

Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet

Jääkiekkomailaa muistuttavan muotoilun ansiosta kuulokkeet istuvat tukevasti korvakäytäviin ja vähentävät siten ulkoista melua. Tehokkaat 10 mm:n elementit takaavat täyteläisen ja eloisan äänen. Sisältää kolmet eri kokoiset pehmeät ja vaihdettavat silikoniset korvatyynyt.

Selkeät puhelut kahdella kiinteällä ENC-mikrofonilla

Selkeät puhelut kahdella kiinteällä ENC-mikrofonilla

ENC hyödyntää kaksoismikrofonia ja melua vaimentavaa algoritmia, jotka takaavat selkeät puhelut. Kaksi mikrofonia vaimentavat tehokkaasti taustamelua, jotta kuulette toisenne selvästi. Näillä täysin langattomilla kuulokkeilla kommunikointi on aina selkeää!

Taskukokoinen USB-C-latauskotelo

Taskukokoinen USB-C-latauskotelo

Taskukokoisen kotelon ansiosta voit kuunnella musiikkia missä tahansa! Täysin ladattuina kuulokkeet tarjoavat 6 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladatulla kotelolla vielä 20 tuntia. Lataamalla kuulokkeita kotelossa 15 minuuttia saat tunnin toistoaikaa!

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.1

5:stä

8

Arviot

4
3

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Edut

Audio

Haitat

Ricarica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3217BK Cuffie True wireless

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3217BK Cuffie True wireless

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Edut

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

12/05/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Edut

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Haitat

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Arvioitu tuote: TAT3217BK True wireless koptelefoons

Arvioitu tuote: TAT3217BK True wireless koptelefoons

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