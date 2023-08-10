2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAT3217WT/00
Upea ääni
Selkeät puhelut
IPX5-vedenkestävä
Jopa 26 tuntia toistoaikaa
Jääkiekkomailaa muistuttavan muotoilun ansiosta kuulokkeet istuvat tukevasti korvakäytäviin ja vähentävät siten ulkoista melua. Tehokkaat 10 mm:n elementit takaavat täyteläisen ja eloisan äänen. Sisältää kolmet eri kokoiset pehmeät ja vaihdettavat silikoniset korvatyynyt.
ENC hyödyntää kaksoismikrofonia ja melua vaimentavaa algoritmia, jotka takaavat selkeät puhelut. Kaksi mikrofonia vaimentavat tehokkaasti taustamelua, jotta kuulette toisenne selvästi. Näillä täysin langattomilla kuulokkeilla kommunikointi on aina selkeää!
Taskukokoisen kotelon ansiosta voit kuunnella musiikkia missä tahansa! Täysin ladattuina kuulokkeet tarjoavat 6 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladatulla kotelolla vielä 20 tuntia. Lataamalla kuulokkeita kotelossa 15 minuuttia saat tunnin toistoaikaa!
2.1
5:stä
8
Arviot
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Edut
Audio
Haitat
Ricarica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3217BK Cuffie True wireless
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3217BK Cuffie True wireless
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Edut
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Edut
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Haitat
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Arvioitu tuote: TAT3217BK True wireless koptelefoons
Arvioitu tuote: TAT3217BK True wireless koptelefoons