Parempi yhteys ja äänenlaatu. Uuden sukupolven Bluetooth*

Kuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekkia* tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten vakaamman yhteyden sekä huomattavasti paremman äänenlaadun. Ääni ei katkeile, vaikka suoratoistaisit musiikkia tai puhuisit puhelua tiheästi rakennetulla alueella, ja elokuvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön.