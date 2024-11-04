2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAT3508WT/00
Luonnollinen ääni
Melunvaimennus
Selkeämmät puhelut
Bluetooth LE -ääni*
Melunvaimennus hiljentää tuulen suhinaa ja muita taustaääniä, jotta voit keskittyä rauhassa musiikkiin tai puheluun. Käytä automaattiasetuksia tai säädä ne haluamiksesi Philips Headphones -sovelluksella. Haluatko kuulla ympäristön äänet paremmin? Ota taustaäänitila käyttöön napauttamalla korvanappia.
Puhelun aikana kuulokkeiden erillinen mikrofoni tallentaa puheesi ja tekoälyyn perustuva algoritmi poistaa taustamelun. Näin pääosaan pääsee äänesi eikä esimerkiksi liikenteen hälinä tai ympärillä olevien ihmisten puhe.
Kuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekkia* tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten vakaamman yhteyden sekä huomattavasti paremman äänenlaadun. Ääni ei katkeile, vaikka suoratoistaisit musiikkia tai puhuisit puhelua tiheästi rakennetulla alueella, ja elokuvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön.
3.2
5:stä
12
Arviot
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Edut
Tolles Tragegefühl
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Vahvistettu ostaja
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Edut
Lange Akkudauer , guter klang
Haitat
keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Hitcher777
26/09/2024
Norge
Vahvistettu ostaja
God bass
Funker veldig bra, men tøver litt med BT tilkoblinga nå og da.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner
Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.