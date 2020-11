Aikasi on nyt

Luo oma tilasi. Näissä korvat peittävissä kuulokkeissa on terävä ääni ja voimakas basso. Kuulokesanka on niin kevyt, että tuskin tunnet sitä. Litteä johto ehkäisee sotkeutumista. Korvakupit ovat pehmeät ja taittuvat, joten kuulokkeet on helppo ottaa mukaan. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin