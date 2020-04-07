2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAUN102BK/00
6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
7 tunnin toistoaika
Nopea lataustekniikka lataa akun nopeasti sen ollessa melkein tyhjä. Saat 90 minuuttia toistoaikaa 15 minuutin latauksella.
Nappikuulokkeiden magneettiset, poimutetut korvatyynyt on helppo säilyttää siististi. Kummankin korvatyynyn taustaan on upotettu magneetti, joten ne tarttuvat kiinni toisiinsa - eikä kaapeli sotkeudu. Voit napsauttaa ne selätysten, kääriä nippuun yhdessä litteän, sotkeentumattoman kaapelin kanssa ja laittaa laukkuun, ja ne säilyvät siistinä.
2.8
5:stä
4
Arviot
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Edut
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Haitat
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Edut
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Haitat
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Edut
ligereza del producto
Haitat
lo antes mencionado
Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono