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Tuotanto lopetettu

3000 seriesLangattomat kuulokkeet ja mikrofoni

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Arviot
Langatonta vapautta
Pienikokoiset Bluetooth-nappikuulokkeet, joilla voit nauttia langattomasta 7 tunnin toistoajasta. Kannettava ratkaisu, jota on kätevä käyttää.
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Voimakas ääni.

Langatonta vapautta

  • 6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

  • 7 tunnin toistoaika

Miellyttävä kohinanvaimennus

Nopea lataustekniikka

Nopea lataustekniikka lataa akun nopeasti sen ollessa melkein tyhjä. Saat 90 minuuttia toistoaikaa 15 minuutin latauksella.

Magneettisia, poimutettuja nappikuulokkeita on näppärä säilyttää

Nappikuulokkeiden magneettiset, poimutetut korvatyynyt on helppo säilyttää siististi. Kummankin korvatyynyn taustaan on upotettu magneetti, joten ne tarttuvat kiinni toisiinsa - eikä kaapeli sotkeudu. Voit napsauttaa ne selätysten, kääriä nippuun yhdessä litteän, sotkeentumattoman kaapelin kanssa ja laittaa laukkuun, ja ne säilyvät siistinä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

4

Arviot

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Edut

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Haitat

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Edut

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Haitat

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Edut

ligereza del producto

Haitat

lo antes mencionado

Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Arvioitu tuote: 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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