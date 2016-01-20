2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Erittäin tarkka ääni
Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyynyt
HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.
Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen yhdistämistä tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 50 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit takaavat erittäin laadukkaan äänen ja tuottavat tasapainoisen, selkeän basson, avoimen keskialueen äänen ja erinomaiset korkeat äänet.
Akustinen avoin rakenne estää painetta kerääntymästä kaiutinelementin taakse, jolloin kaiuttimen kalvo pääsee liikkumaan vapaasti, äänen avoimuus paranee ja korkeat taajuudet tasoittuvat.
Palkinnot
4.9
5:stä
34
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Anzzy
20/01/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Loistavat hifi-kuulokkeet!
Ostopaikassa olleen tarjouksen perusteella paras hinta/laatusuhde. Erinomainen istuvuus, eivät paina korvia silmälasien käyttäjillä. Suosittelen!
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Arvioitu tuote: Fidelio X2 Kuulokkeet
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Arvioitu tuote: Fidelio X2 Kuulokkeet
Petrini
15/12/2017
Sverige
Äntligen mina=)
Köpte ett par andra lurar för ca tre år sedan som då kostade knappt hälften. De var det bästa under dessa. Hela tiden har jag suktat efter dessa och inväntat ett pris jag inte kan motstå.Det ljudet och den kvalitén man får är fantastiskt. Har jämfört många och de här låter enligt mig bättre än allt annat jag testat för upp till ca 5000:- Nu längtar man till Julafton så att jag får öppna frugans present till mig.
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Arvioitu tuote: Fidelio X2 Hörlurar
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Arvioitu tuote: Fidelio X2 Hörlurar
osmozza1975
27/12/2016
Sverige
Blir inte bättre just nu...!!!
Bygg, ljudkvalite och dom sitter helt underbart...!!!
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Arvioitu tuote: Fidelio X2 Hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio X2 Hörlurar