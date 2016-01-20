Tehokkaat 50 mm:n neodyymielementit takaavat laajan, mutta tarkan taajuusalueen

Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen yhdistämistä tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 50 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit takaavat erittäin laadukkaan äänen ja tuottavat tasapainoisen, selkeän basson, avoimen keskialueen äänen ja erinomaiset korkeat äänet.