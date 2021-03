Kerrostetun liikkeentunnistuksen ohjaimen kalvot takaavat tarkan äänentoiston

Kerrostetun liikkeentunnistuksen ohjaimen (LMC) elementeissä on monikerroksinen polymeerikalvo, jonka sisällä on vaimennusgeeliä. Kerrokset muodostavat joustavan rajapinnan ja yhdessä geelin kanssa ne vaimentavat ylimääräisiä taajuuksia. Tuloksena on pehmeämpi taajuusvaste sekä tasapainoinen, luonnollinen ja hienostunut ääni korkeilla taajuuksilla.