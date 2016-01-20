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  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona
  • Autenttinen ääni mukavasti kotona

Tuotanto lopetettu

Philips Fidelio FidelioKuulokkeet

X2/00

4.9
| (34) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Autenttinen ääni mukavasti kotona
Fidelio X2 -kuulokkeet takaavat autenttisen kuuntelukokemuksen omassa kodissasi ainutkertaisen äänentoiston ja mukavuutensa ansiosta. Nauti äänen pienimmistäkin yksityiskohdista ja kuulokkeiden miellyttävästä muotoilusta, joka on toteutettu käyttömukavuutta silmällä pitäen.
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Autenttinen ääni mukavasti kotona

  • Erittäin tarkka ääni

  • Korvat peittävät

  • Muotoutuvat Deluxe-tyynyt

HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana

HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

Tehokkaat 50 mm:n neodyymielementit takaavat laajan, mutta tarkan taajuusalueen

Tehokkaat 50 mm:n neodyymielementit takaavat laajan, mutta tarkan taajuusalueen

Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen yhdistämistä tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 50 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit takaavat erittäin laadukkaan äänen ja tuottavat tasapainoisen, selkeän basson, avoimen keskialueen äänen ja erinomaiset korkeat äänet.

Akustinen avoin rakenne takaa ensiluokkaisen uskollisen äänentoiston

Akustinen avoin rakenne takaa ensiluokkaisen uskollisen äänentoiston

Akustinen avoin rakenne estää painetta kerääntymästä kaiutinelementin taakse, jolloin kaiuttimen kalvo pääsee liikkumaan vapaasti, äänen avoimuus paranee ja korkeat taajuudet tasoittuvat.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.9

5:stä

34

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

20/01/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Loistavat hifi-kuulokkeet!

Ostopaikassa olleen tarjouksen perusteella paras hinta/laatusuhde. Erinomainen istuvuus, eivät paina korvia silmälasien käyttäjillä. Suosittelen!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio X2 Kuulokkeet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio X2 Kuulokkeet

15/12/2017

Sverige

Sverige

Äntligen mina=)

Köpte ett par andra lurar för ca tre år sedan som då kostade knappt hälften. De var det bästa under dessa. Hela tiden har jag suktat efter dessa och inväntat ett pris jag inte kan motstå.Det ljudet och den kvalitén man får är fantastiskt. Har jämfört många och de här låter enligt mig bättre än allt annat jag testat för upp till ca 5000:- Nu längtar man till Julafton så att jag får öppna frugans present till mig.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio X2 Hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio X2 Hörlurar

27/12/2016

Sverige

Sverige

Blir inte bättre just nu...!!!

Bygg, ljudkvalite och dom sitter helt underbart...!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio X2 Hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio X2 Hörlurar

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.