Joissain tapauksissa saatamme joutua peruuttamaan tehdyn tilauksen. Yleisin syy peruutukselle on, että tuote on loppunut varastoltamme. Tässä tapauksessa saat asiasta tiedon sähköpostiisi. Suosittelemme teitä tekemään uuden tilauksen samalle tai vastaavalle tuotteelle, tai tilaamaan toisen tuotteen. Mikäli tuote on loppunut varastostamme, sen tilaaminen ei aina ole mahdollista. Mikäli tuote on ehditty veloittaa, saat hyvityksen automaattisesti. Pahoittelemme tilannetta.