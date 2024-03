Jos tuotteesi on kärsinyt, on tärkeää huomata, että, sinun on lopetettava vauvamonitorin käyttö ja irrotettava se pistorasiasta. Ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelutiimiin, jotta saat vaihdettua vauvamonitorisi osoitteessa Yhteystiedot. Varmista, että sinulla on itkuhälytin ja tuotantopäivämäärän koodi valmiina, kun soitat. Jos tuotteesi ei ole kärsinyt, sinun ei tarvitse ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Haluamme vakuuttaa sinulle, että käsilläsi oleva tuote on turvallinen käyttää, eikä vaihtotoimi vaikuta siihen. Kaikissa muissa valvontalaitteissa käytetään erityyppistä paristoa.

Kiitämme teitä etukäteen huomiostanne ja ymmärryksestänne ja pahoittelemme aiheutunutta haittaa.