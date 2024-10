Mitä neuvoja Versuni antaa Philips 2000 tai Philips 3000 Series johdottomien varsi-imureiden omistajille?​ Henkilö, joka on ostanut Philips 2000 Series tai Philips 3000 Series johdottoman varsi-imurin, on rekisteröidyttävä, jotta he saavat maksuttoman vaihtoakun ja ohjeet sen turvalliseen vaihtamiseen.​ Vaikka riski asiakkaille on hyvin pieni, pyydämme asiakkaita toimimaan seuraavanlaisesti:​ 1. Lopeta imurin käyttö välittömästi ja irrota se latauspisteistä.​ 2. Aseta imuri lattialle.​ 3. Tyhjennä akku kytkemällä imuri päälle ja antamalla sen käydä, kunnes akku loppuu ja imuri lakkaa toimimasta.​