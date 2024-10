Takuu ei kata johdannaisia vahinkoja (sisältäen, mutta ei niihin rajoittuen, tietojen katoamista tai tulojen menetystä) eikä sisällä korvausta käyttäjän suorittamista toimista, kuten säännöllisesti huollosta, laiteohjelman päivittämisestä tai tietojen palauttamisesta. Takuu raukeaa seuraavissa tilanteissa / ei kata seuraavia tapauksia: • Ostotodistusta on muunneltu tai se on lukukelvoton. • Tuotteeseen merkitty mallinumero, sarjanumero tai tuotantopäivämäärä on muutettu tai tehty lukukelvottomaksi. • Tuotetta on korjannut tai muokannut muu kuin valtuutettu huoltoyritys tai -henkilöstö. • Vika on seurausta tuotteen käyttämisestä tavalla, joka ei vastaa alkuperäistä tarkoitusta, kuten jatkuvasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin. • Vika on seurausta tuotteen väärinkäytöstä tai ympäristön olosuhteista, jotka eivät vastaa käyttöoppaassa määriteltyjä käyttöolosuhteita. • Vika on seurausta muiden kuin suositeltujen lisälaitteiden tai varusteiden kytkemisestä. • Tuote on vahingoittunut. Vaurion on voinut aiheuttaa esimerkiksi lemmikkieläin, ukonilma, jännitepiikki, tuli, luonnonilmiö tai vesi (paitsi jos käyttöohjeessa nimenomaisesti mainitaan, että tuotteen voi huuhdella) tai jokin muu tekijä. • Tuotteen normaalia kulumista tai tarvikkeiden, kuten pölypussien tai suodatinkasettien vaihtoa. • Tuote ei toimi oikein, koska sitä ei ollut alun perin suunniteltu, valmistettu tai hyväksytty käytettäväksi maassa, jossa käyttäjä yrittää tuotetta käyttää. Näin voi käydä, jos käyttäjä tuo tuotteen toisesta maasta. • Tuote ei toimi oikein johtuen palveluntarjoajaan liittyvistä käyttö- tai yhteysongelmista, kuten verkkokatkoksista (esimerkiksi kaapelitelevisio-, satelliitti- tai internet-yhteydessä), vioista palvelun tilaajan linjassa, paikallisesta verkkoviasta (johdoissa, tiedostopalvelimessa tai käyttäjän linjassa) tai vioista tiedonsiirtoverkossa (häiriöistä, häirinnästä, vioista tai verkon huonosta laadusta). • Tuotteessa tai sen kanssa on käytetty kolmannen osapuolen sovelluksia.