Sovelluksien hallinnassa on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia

Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota vieraillesi heidän haluamansa TV-sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia haluamallasi tavalla. Lisäksi voit jopa kopioida asetuksia toiseen TV-laitteeseen etätoiminnolla sekä luoda erilaisia käyttöprofiileja ja muuttaa niitä nopeasti ja kätevästi. Haluatko käyttää sviiteissä laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempää kaistanleveyttä? Ei huolta. Sovelluksien hallinnassa voit hallita videosovelluksia vaivattomasti.