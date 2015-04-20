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    • Liitettävyys ja hallinta Liitettävyys ja hallinta Liitettävyys ja hallinta

      Professional LED TV

      28HFL5010T/12

      Liitettävyys ja hallinta

      Tämä energiatehokas Hospitality-TV tuo käyttöösi huippuluokan liitäntämahdollisuudet ja interaktiiviset hotellin tietosivut. Samalla sen etäasennus- ja etähallintaominaisuudet takaavat edulliset käyttökustannukset.

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      Professional LED TV
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      Professional LED TV

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      Liitettävyys ja hallinta

      Laadukas, päivitettävä asiakaskokemus

      • 28" MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C & IPTV
      SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto

      SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto

      SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

      SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut

      SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut

      SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

      Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä

      Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä

      Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

      MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa

      MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa

      MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

      LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti

      LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

      Smart TV -sovellukset ja erilliset vieraspalvelut

      Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat käyttöösi yhteisöpalvelut, YouTuben ja monia muita palveluita. Hotellikäyttöön mukautetussa versiossa on monia lisäominaisuuksia, kuten luottamuksellisten kävijätietojen poistaminen suojatusti ja liiketoiminnalle haitallisen käytön estäminen.

      Sovelluksien hallinnassa on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia

      Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota vieraillesi heidän haluamansa TV-sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia haluamallasi tavalla. Lisäksi voit jopa kopioida asetuksia toiseen TV-laitteeseen etätoiminnolla sekä luoda erilaisia käyttöprofiileja ja muuttaa niitä nopeasti ja kätevästi. Haluatko käyttää sviiteissä laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempää kaistanleveyttä? Ei huolta. Sovelluksien hallinnassa voit hallita videosovelluksia vaivattomasti.

      Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden

      Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman televisioon liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.

      Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön

      Philips SmartTV:n integroidulla Wi-Fi-yhteydellä sisällön koko kirjo on käytettävissäsi langattomasti.

      Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille

      TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

      TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta

      Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.

      Alhainen virrankulutus

      Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Kuvasuhde
        16:9
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        28  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        70  cm
        Näyttö
        HD-LED-TV
        Kirkkaus
        310  cd/m²
        Kuvanparannus
        • 200 Hz:n Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Näytön resoluutio
        1 366 x 768
        Katselukulma
        178º (H) / 178º (V)

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/C
        Videotoisto
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analoginen TV
        PAL
        IP-toisto
        • Multicast
        • Unicast

      • Ominaisuudet

        Helppokäyttöinen
        • Kuvatyyli
        • Äänityyli
        Digitaalipalvelut
        • 8 päivän EPG
        • Nyt ja seuraavaksi
        • MHEG
        • Teksti-tv
        • HbbTV
        Paikallinen ohjaus
        Virtakytkin (sivulla)

      • Hospitality-toiminnot

        Hotellitila
        • Paikallinen ohjauksen lukitus
        • Valikon lukitus
        • Asennusvalikon lukitus
        • Äänenvoimakkuuden rajoitus
        Vankilatila
        • Turvatila
        • TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
        Ajastin
        • Uniajastin
        • Herätyskello
        • Kanavaherätys
        • Herätysäänet
        Käynnistyksen ohjaus
        • Kanava
        • Ominaisuus
        • Kuvamuoto
        • Äänenvoimakkuus
        Varkaudenesto
        • Akun varkaudenesto
        • Kensington-lukko
        Virranhallinta
        • Automaattinen käynnistys
        • Vihreä/nopea käynnistys
        • WoLAN
        Sovellukset
        • AppControl
        • Pilvisovellukset
        Tuo brändisi esiin
        • SmartInfo
        • Tervetulologo
        • Tervetuliaisviesti
        • SmartTV:n mukautettava tausta
        • Mukautettava ohjauspaneeli (HTML)
        • IPTV-järjestelmä
        Kello
        • Kello valmiustilassa
        • Pimeässä hohtava kaukosäätimen painike
        • Näyttökello
        • Valinnainen ulkoinen kello
        SmartInfo
        • HTML5-selain
        • Vuorovaikutteiset mallit
        • Kuvien diaesitys
        Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman päivitys
        Välitön ensiasennuskloonaus
        CMND&Control
        • Erillinen kanavaeditori
        • Erillinen asetuseditori
        • TV:n tilan reaaliaikainen seuranta (IP)
        • IP/RF-etähallinta
        • CMND&Create
        • Televisioiden hallinta ryhmissä
        Ohjaus
        • Automaattisen kanavapäivityksen esto
        • Serial Xpress -protokolla
        • JSON API television hallintaan – JAPIT
        Vuorovaikutteinen DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        Tulojen hankinta
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Kaukosäädin
        • Paikka johtokiinnitykselle
        • Lataus vähissä -ilmaisin
        • Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
        Kanavat
        Yhdistelmäluettelo

      • Terveydenhoitotoiminnot

        Ohjaus
        • Monitoimikaukosäädin
        • Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä
        • Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
        Käyttömukavuus
        • Kuulokelähtö
        • Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
        Turvallisuus
        • Kaksoiseristys II-luokka
        • Paloturvallinen

      • Multimedia

        Videotoiston tuki
        • Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Äänitiedostojen tuki
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2–v9.2)
        Tekstitysmuotojen tuki
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • teksti
        Kuvatiedostojen tuki
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta
        jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
        Multimedialiitännät
        • USB
        • lähiverkko

      • Audio

        Äänen lähtöteho
        10 (2 x 5)  W
        Kylpyhuonekaiutinlähtö
        1,5 W, Mono, 8 ohmia
        Kaiuttimet
        • 2,0
        • Suuntaus alaspäin
        Äänentoisto-ominaisuudet
        • AVL
        • Incredible Surround -ääni
        • Dynaaminen basso
        • Dolby MS10

      • Virta

        Verkkovirta
        220–240 VAC, 50–60 Hz
        Ympäristön lämpötila
        0–40 °C
        Virrankulutus valmiustilassa
        < 0,3 W
        Energiatehokkuusluokka
        A+
        EU:n energiatehokkuusmerkintä
        19  W
        Virransäästöominaisuudet
        Eco-tila
        Vuosittainen energiankulutus
        28  kWh

      • Lisätarvikkeet

        Mukana
        • Kaukosäädin 22AV1409A/12
        • Pöytäjalusta
        • 2 AAA-paristoa
        • Takuuvihko
        • Laki- ja turvallisuusesite
        • Virtajohto
        Valinnainen
        • Ulkoinen kello 22AV1120C/00
        • Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12
        • Määrityskaukosäädin 22AV9573A

      • Langattomat liitännät

        Langaton lähiverkko
        802.11 b/g/n
        Wi-Fi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Liitännät sivulla

        CI-moduulipaikka
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Kuulokelähtö
        Miniliitin
        USB1
        USB 2.0

      • Liitännät takana

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Kylpyhuonekaiutinlähtö
        Miniliitin
        Komponentti
        YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
        AV-tuloliitäntä
        Jaettu CVBS ja YPbPr
        DVI-ääniliitäntä
        Miniliitin
        Ulkoinen virtalähde
        • 12 V / 15 W
        • Miniliitin
        Ulkoinen ohjaus
        RJ-48
        Antenni
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digitaalinen äänilähtö
        Optinen
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        VGA-tuloliitäntä
        15-nastainen D-sub

      • Liittimiin tehdyt parannukset

        RJ48
        • IR (tulo/lähtö)
        • Serial Xpress -liitäntä
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Toisto yhdellä painikkeella
        • Valmiustila
        • RC-siirto
        • äänentoiston hallinta
        lähiverkko
        Aktivointi LAN-yhteyden kautta
        HDMI
        • ARC (kaikki liitännät)
        • DVI (kaikki liitännät)
        Scart
        Scart-liitäntä

      • Muotoilu

        Väri
        Musta

      • Mitat

        Laitteen paino
        4,5  kg
        Laitteen leveys
        635  mm
        Laitteen leveys (jalustan kanssa)
        635  mm
        Sopii seinätelineeseen
        • 100 x 100 mm
        • M4
        Laitteen korkeus
        393  mm
        Laitteen syvyys
        62/74  mm
        Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
        438  mm
        Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
        190  mm
        Tuotteen paino (+jalusta)
        5.1  kg

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Kaukosäätimen paristot
      • Kaukosäädin
      • Takuuvihko
      • Virtajohto
      • Pöytäjalusta
      Badge-D2C

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      • Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
      • Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmää IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

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