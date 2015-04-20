Pakkauksen muu sisältö
- Kaukosäätimen paristot
- Kaukosäädin
- Takuuvihko
- Virtajohto
- Pöytäjalusta
28HFL5010T/12
Liitettävyys ja hallinta
Tämä energiatehokas Hospitality-TV tuo käyttöösi huippuluokan liitäntämahdollisuudet ja interaktiiviset hotellin tietosivut. Samalla sen etäasennus- ja etähallintaominaisuudet takaavat edulliset käyttökustannukset.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
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Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Professional LED TV
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SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.
SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.
Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.
MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.
LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.
Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat käyttöösi yhteisöpalvelut, YouTuben ja monia muita palveluita. Hotellikäyttöön mukautetussa versiossa on monia lisäominaisuuksia, kuten luottamuksellisten kävijätietojen poistaminen suojatusti ja liiketoiminnalle haitallisen käytön estäminen.
Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota vieraillesi heidän haluamansa TV-sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia haluamallasi tavalla. Lisäksi voit jopa kopioida asetuksia toiseen TV-laitteeseen etätoiminnolla sekä luoda erilaisia käyttöprofiileja ja muuttaa niitä nopeasti ja kätevästi. Haluatko käyttää sviiteissä laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempää kaistanleveyttä? Ei huolta. Sovelluksien hallinnassa voit hallita videosovelluksia vaivattomasti.
Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman televisioon liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.
Philips SmartTV:n integroidulla Wi-Fi-yhteydellä sisällön koko kirjo on käytettävissäsi langattomasti.
TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).
Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.
Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.
Kuva/näyttö
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
Ominaisuudet
Hospitality-toiminnot
Terveydenhoitotoiminnot
Multimedia
Audio
Virta
Lisätarvikkeet
Langattomat liitännät
Liitännät sivulla
Liitännät takana
Liittimiin tehdyt parannukset
Muotoilu
Mitat
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