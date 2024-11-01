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      Signage Solutions Multi-Touch-näyttö

      43BDL4051T/00

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      Innosta yhteistyöhön. Anna tietoa. Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu Philips Multi-Touch Full HD -kosketusnäyttö sopii monen käyttäjän sovelluksiin opastamista tai esittelyä varten. Aktiivisena voi olla samaan aikaan jopa 10 kosketuskohtaa.

      Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multi-Touch-näyttö

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      10 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö.

      • 43"
      • Android-järjestelmällä
      • Multi-touch
      Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

      Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

      Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

      CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

      CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

      Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

      FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

      FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

      Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

      Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

      Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

      CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä

      Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

      Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

      Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        108.0  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        42.5  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        1920 x 1080p
        Kuvapistetiheys
        0,49 x 0,49 mm
        Erinomainen tarkkuus
        1 920 x 1080, 60 Hz
        Kirkkaus
        450  cd/m²
        Näyttövärit
        16,7 miljoonaa
        Kontrastisuhde (tav.)
        1 100:1
        Dynaaminen kontrastisuhde
        500 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        12  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • Progressive Scan -toiminto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        Pintakäsittely
        Heijastusta estävä pinnoitus
        Paneelitekniikka
        IPS

      • Liitännät

        Äänilähtö
        • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
        • Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
        Videotulo
        • DisplayPort (1.2)
        • 2 HDMI-liitäntää
        • DVI-D
        • USB
        • VGA (DVI:n kautta)
        Äänitulo
        • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
        • 3,5 mm:n liitin
        Muut liitännät
        • micro SD
        • micro USB
        • mPCIe
        • USB-virtaliitäntä (5 V, 2 A)
        • USB
        Videolähtö
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (DVI-D:n kautta)
        Ulkoinen ohjaus
        • RJ45
        • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
        • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Vaakasuunta (24/7)
        • Pystysuunta (24/7)
        Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
        PIP
        Näytönsäästötoiminnot
        Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • VGA
        • Infrapunatakaisinkytkentä
        • DisplayPort
        • DVI
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Muut käyttömukavuusominaisuudet
        Kantokahvat
        Kuvanlaatu
        Kehittynyt värienhallinta
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RS232
        • RJ45
        • Yksi johto (HDMI-CEC)
        • HDMI (yksi johto)
        Muisti
        16 Gt eMMC

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 10 W

      • Virta

        Verkkovirta
        100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
        Virrankulutus (tav.)
        59  W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W
        Energiatehokkuusluokka
        G

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Videoformaatit
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mitat

        Laitteen leveys
        1 002,6  mm
        Laitteen paino
        19,4  kg
        Laitteen korkeus
        590,8  mm
        Laitteen syvyys
        91,4  mm
        Laitteen leveys (tuumaa)
        39,47  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        23.26  tuumaa
        Seinäteline
        400 x 400 mm, M6
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        3,60  tuumaa
        Näytön reunan leveys
        29,2 mm
        Laitteen paino (lb)
        42,77  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        0 – 3 000 m
        Käyttölämpötila
        5 ~ 40  °C
        MTBF
        50 000  tuntia
        Suhteellinen kosteus
        20–80  %
        Varastointilämpötila
        –20...60  °C

      • Multimediasovellukset

        USB-toisto, video
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB-toisto, kuva
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB-toisto, ääni
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Sisäinen mediasoitin

        Keskusyksikkö
        Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
        Grafiikkasuoritin
        ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
        Muisti
        2 Gt:n DDR3
        Tallennustila
        16 Gt EMMC
        WiFi
        2,4 G

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Virtajohto
        • RS232-johto
        • USB-johto
        • Kaukosäädin
        • Kaukosäätimen paristot
        • Pikaopas
        Lisätarvikkeet
        ColourCalibrationKit-värityökalusarja (CCK4602)
        Teline
        BM05922 (lisävaruste)

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • arabia
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • japani
        • puola
        • espanja
        • turkki
        • venäjä
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • kiina (perint.)
        • tanska
        • hollanti
        • suomi
        • norja
        • portugali
        • ruotsi
        Takuu
        3 vuoden takuu
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • CCC
        • FCC-luokka B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • BSMI
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • PSE
        • VCCI

      • Vuorovaikutteisuus

        Monikosketustekniikka
        Infrapunakosketusnäyttö
        Kosketuskohdat
        10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
        Plug and Play
        HID-yhteensopiva
        Suojalasi
        • 5 mm:n karkaistu turvalasi
        • Häikäisemätön
        • Heijastamaton

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • USB-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      • Lisätarvikkeet: ColourCalibrationKit-värityökalusarja (CCK4602)
      Badge-D2C

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