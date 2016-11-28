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Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö
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Löydä vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus
Android-järjestelmän takaamalla teholla
65"
Android-järjestelmällä
Multi-touch
Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta
Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näytöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.
SmartPower säästää energiaa
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla
Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla. Lataa vain sisältö näyttöön ja voit aloittaa toistamisen välittömästi. Yhdessä sisäisen selaimen kanssa näyttö toimii välimuistina verkkosisältöä suoratoistettaessa. Sisäinen muisti jatkaa välimuistiin tallennetun sisällön suoratoistamista myös silloin, jos verkkoyhteys jostain syystä katkeaa. Näin voit olla varma, että sisältöäsi toistetaan aina ilman keskeytyksiä.
CMND auttaa näyttöjen hallinnassa
CMND-sisällönhallintajärjestelmä antaa vallan sinun käsiisi. Päivitä ja hallitse sisältöä CMND & Create -työkalulla tai säädä asetuksia CMND & Control -työkalulla. CMND tekee kaiken tämän mahdolliseksi.
Android – käytä omaa sovellustasi tai valitse suosikkisovelluksesi
Kosketusnäyttöön integroidun Android-järjestelmän ansiosta voit käyttää markkinoiden kehittyneintä käyttöjärjestelmää ja tallentaa oman sovelluksesi suoraan tauluun. Selain ja muut valmiiksi asennetut sovellukset ovat käytettävissä kosketusnäytössä heti virran kytkemisen jälkeen. Sisäänrakennetun ajastimen avulla voit ajastaa sovelluksia ja sisältöä ajankohdan mukaan, ja automaattinen asettelutoiminto takaa, että sisältö näytetään aina oikein joko pysty- tai vaaka-asennossa.
Heijastukseton lasi vähentää optista vaihtelua
Integroitu heijastuksettomasta lasista valmistettu kosketusnäyttö tekee kosketuksella hallinnasta todella mukavaa. Näytölle syntyy vain todella vähän heijastuksia, joten kuvat näkyvät selkeinä ja upean värisinä.
Varajärjestelmä sujuvoittaa tapaamisia
Sujuvoita esityksiä ja videokokouksia varajärjestelmällä. Jos kokoushuone ei ole käytössä, voit toistaa sisältöä mistä lähteestä tahansa. Kun haluat kokouksen aikana näyttää tietokoneellasi olevan esityksen, sinun tarvitsee vain liittää tietokoneesi näyttöön. Näyttö vaihtaa toiston lähteen automaattisesti ja näyttää esityksesi ruudulla ilman lähteen manuaalista vaihtoa.
Integroitu mPCIe-liitäntä takaa erinomaiset yhteydet
Integroidun PCI-väylän ansiosta taulussa on erinomaiset yhteysominaisuudet, ja voit käyttää niin Wi-Fi-, Bluetooth- kuin 4G LTE -yhteyttäkin. Asiakkaiden käytettävissä olevat määritykset takaavat myös sujuvan laitteiden välisen viestinnän. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tuotetietojen laajemman tarkastelun ja signaalin käsittelyn.