Android – käytä omaa sovellustasi tai valitse suosikkisovelluksesi

Kosketusnäyttöön integroidun Android-järjestelmän ansiosta voit käyttää markkinoiden kehittyneintä käyttöjärjestelmää ja tallentaa oman sovelluksesi suoraan tauluun. Selain ja muut valmiiksi asennetut sovellukset ovat käytettävissä kosketusnäytössä heti virran kytkemisen jälkeen. Sisäänrakennetun ajastimen avulla voit ajastaa sovelluksia ja sisältöä ajankohdan mukaan, ja automaattinen asettelutoiminto takaa, että sisältö näytetään aina oikein joko pysty- tai vaaka-asennossa.