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      Signage Solutions Multi-Touch-näyttö

      65BDL3052T/00

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      Innosta yhteistyöhön. Anna tietoa. Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu Philips Multi-Touch 4K UHD -kosketusnäyttö sopii monen käyttäjän sovelluksiin opastamista tai esittelyä varten. Aktiivisena voi olla samaan aikaan jopa 20 kosketuskohtaa.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multi-Touch-näyttö

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      20 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö.

      • 65"
      • Android-järjestelmällä
      • Multi-touch
      Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

      Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

      Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

      CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

      CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

      Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

      OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

      OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

      Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

      Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

      Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

      CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä

      Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

      Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

      Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        163.9  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        64.5  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        3 840 x 2 160
        Kuvapistetiheys
        0,372 x 0,372 mm
        Erinomainen tarkkuus
        3840 x 2160, 60Hz
        Kirkkaus
        350  cd/m²
        Näyttövärit
        1,07 miljardia
        Kontrastisuhde (tav.)
        4000:1
        Dynaaminen kontrastisuhde
        500 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        8  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • Progressive Scan -toiminto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        Pintakäsittely
        Heijastusta estävä pinnoitus
        Paneelitekniikka
        VA
        Käyttöjärjestelmä
        Android 5.0.1

      • Liitännät

        Äänilähtö
        Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
        Videotulo
        • HDMI x 4
        • VGA (analoginen D-Sub)
        • DisplayPort
        Äänitulo
        3,5 mm:n liitin
        Muut liitännät
        • USB
        • micro SD
        • micro USB
        • OPS
        • USB-virtaliitäntä (5 V, 2 A)
        • mPCIe
        Ulkoinen ohjaus
        • RJ45
        • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
        • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        Vaakasuunta (18/7)
        Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
        PIP
        Näytönsäästötoiminnot
        Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        Infrapunatakaisinkytkentä
        Helppo asennus
        Smart Insert
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Muut käyttömukavuusominaisuudet
        Kantokahvat
        Kuvanlaatu
        Kehittynyt värienhallinta
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RS232
        • RJ45
        • Yksi johto (HDMI-CEC)
        • HDMI (yksi johto)
        Muisti
        2 Gt:n DDR3 / 8 Gt:n eMMC

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 10 W RMS

      • Virta

        Verkkovirta
        100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
        Virrankulutus (käynnissä)
        186 W
        Virrankulutus (tav.)
        165  W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        Smart Power
        Energiatehokkuusluokka
        G

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 1024 x 768, 60, 75 Hz
        • 3 840 x 2 160, 60 Hz
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 75Hz
        Videoformaatit
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 2160p, 30,50, 60 Hz
        • 480p, 30, 60 Hz
        • 576p, 25, 50 Hz

      • Mitat

        Smart Insert -kiinnitys
        100 x 200 mm
        Laitteen leveys
        1 475,4  mm
        Laitteen paino
        40,58  kg
        Laitteen korkeus
        850,4  mm
        Laitteen syvyys
        101,0  mm
        Laitteen leveys (tuumaa)
        58,09  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        33.48  tuumaa
        Seinäteline
        400 (L) x 400 (K), M6
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        3,98  tuumaa
        Näytön reunan leveys
        21,0 mm
        Laitteen paino (lb)
        89,46  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        0 – 3 000 m
        Käyttölämpötila
        0...40  °C
        MTBF
        50 000  tuntia
        Suhteellinen kosteus
        20–80 % (käyttö), 10–90 % (säilytys)  %
        Varastointilämpötila
        –20...60  °C

      • Multimediasovellukset

        USB-toisto, video
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • WEBM
        USB-toisto, kuva
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB-toisto, ääni
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Sisäinen mediasoitin

        Keskusyksikkö
        Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
        Grafiikkasuoritin
        ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
        Muisti
        2 Gt:n DDR3
        Tallennustila
        8 Gt eMMC

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Virtajohto
        • RS232-johto
        • Kaukosäädin
        • Kaukosäätimen paristot
        • Pikaopas
        • HDMI-kaapeli
        • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m)
        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • RS232-ketjutusjärjestelmän johto
        • USB-suojus ja ruuvi 1 kpl
        Teline
        BM05922 (lisävaruste)

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • arabia
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • japani
        • puola
        • espanja
        • turkki
        • venäjä
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • kiina (perint.)
        • tanska
        • hollanti
        • suomi
        • norja
        • portugali
        • ruotsi
        Takuu
        3 vuoden takuu
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • FCC-luokka B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • BSMI
        • CCC
        • CECP
        • EPEAT
        • EUP

      • Vuorovaikutteisuus

        Monikosketustekniikka
        Infrapunakosketusnäyttö
        Kosketuskohdat
        20 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
        Plug and Play
        HID-yhteensopiva
        Suojalasi
        • 5 mm:n karkaistu turvalasi
        • Häikäisemätön
        • Heijastamaton

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      • HDMI-kaapeli
      • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m)
      Badge-D2C

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