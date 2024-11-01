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      Signage Solutions Multi-Touch-näyttö

      75BDL3010T/00

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      Nyt pääset entistä lähemmäs yleisöäsi. Nopea, tarkka ja erittäin kestävä näyttö on luotettava ja tehokas.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multi-Touch-näyttö

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      Löydä vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus

      aivan uudelle tasolle

      • 75"
      • Reunavalaistu LED
      • Ultra HD
      Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta

      Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta

      Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näytöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.

      QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä

      QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä

      Lisää joustoa näyttöratkaisuihin: QuadViewerin avulla voit toistaa sisältöä neljän eri tulon kautta yhdessä näytössä. Ratkaisu sopii erityisesti valvontahuoneisiin, kokoushuoneisiin ja yrityksille.

      Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

      Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

      Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

      CMND auttaa näyttöjen hallinnassa

      CMND auttaa näyttöjen hallinnassa

      CMND-sisällönhallintajärjestelmä antaa vallan sinun käsiisi. Päivitä ja hallitse sisältöä CMND & Create -työkalulla tai säädä asetuksia CMND & Control -työkalulla. CMND tekee kaiken tämän mahdolliseksi.

      Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella

      Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella

      Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoittimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.

      SmartPower säästää energiaa

      SmartPower säästää energiaa

      Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

      4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

      Tee vaikutus informaatiotaululla, jonka kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD -näyttöä tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

      Varajärjestelmä sujuvoittaa tapaamisia

      Sujuvoita esityksiä ja videokokouksia varajärjestelmällä. Jos kokoushuone ei ole käytössä, voit toistaa sisältöä mistä lähteestä tahansa. Kun haluat kokouksen aikana näyttää tietokoneellasi olevan esityksen, sinun tarvitsee vain liittää tietokoneesi näyttöön. Näyttö vaihtaa toiston lähteen automaattisesti ja näyttää esityksesi ruudulla ilman lähteen manuaalista vaihtoa.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        189.3  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        74.5  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        3 840 x 2 160
        Kuvapistetiheys
        0,429 x 0,429 mm
        Erinomainen tarkkuus
        3840 x 2160, 60 Hz
        Kirkkaus
        410  cd/m²
        Näyttövärit
        1073 miljoonaa
        Kontrastisuhde (tav.)
        1 200:1
        Dynaaminen kontrastisuhde
        500 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        8  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • Progressive Scan -toiminto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        Pintakäsittely
        Heijastusta estävä pinnoitus
        Paneelitekniikka
        IPS

      • Liitännät

        Äänilähtö
        • Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
        • 3,5 mm:n liitin
        • SPDIF
        Videotulo
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • VGA (analoginen D-Sub)
        • Komponentti (RCA)
        • Komposiitti (RCA)
        • HDMI x 3
        Äänitulo
        • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
        • 3,5 mm:n liitin
        Muut liitännät
        • USB
        • OPS
        • AC-lähtö
        Videolähtö
        DisplayPort
        Ulkoinen ohjaus
        • RJ45
        • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
        • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        Vaakasuunta (16/7)
        Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
        PIP
        Näytönsäästötoiminnot
        Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • Infrapunatakaisinkytkentä
        • DisplayPort
        Helppo asennus
        Smart Insert
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Muut käyttömukavuusominaisuudet
        Kantokahvat
        Kuvanlaatu
        Kehittynyt värienhallinta
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RS232
        • HDMI (yksi johto)
        • LAN (RJ45)

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 10 W RMS

      • Virta

        Verkkovirta
        100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
        Virrankulutus (tav.)
        200  W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W
        Energiatehokkuusluokka
        G

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160, 30Hz
        • 3 840 x 2 160, 60 Hz
        Videoformaatit
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160, 30Hz
        • 3 840 x 2 160, 60 Hz

      • Mitat

        Smart Insert -kiinnitys
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Laitteen leveys
        1 709,70  mm
        Laitteen paino
        75  kg
        Laitteen korkeus
        988,60  mm
        Laitteen syvyys
        92,50  mm
        Laitteen leveys (tuumaa)
        67,31  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        38.92  tuumaa
        Seinäteline
        600 x 400 mm, M8
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        3,64  tuumaa
        Näytön reunan leveys
        29,20 mm
        Laitteen paino (lb)
        165,35  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        0 – 3 000 m
        Käyttölämpötila
        5 ~ 40  °C
        MTBF
        50 000  tuntia
        Suhteellinen kosteus
        20–80  %
        Varastointilämpötila
        –20...60  °C

      • Multimediasovellukset

        USB-toisto, video
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB-toisto, kuva
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB-toisto, ääni
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Virtajohto
        • RS232-johto
        • USB-johto
        • Kaukosäädin
        • Kaukosäätimen paristot
        • Pikaopas
        • Käyttöopas CD-levyllä
        • HDMI-kaapeli
        Lisätarvikkeet
        Infrapunavaloliiketunnistin (CRD41)

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • arabia
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • japani
        • puola
        • espanja
        • turkki
        • venäjä
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • kiina (perint.)
        • portugali
        Takuu
        3 vuoden takuu
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • CCC
        • UL/cUL
        • RoHS
        • C-Tick
        • FCC, luokka A
        • GOST

      • Vuorovaikutteisuus

        Monikosketustekniikka
        Infrapunakosketusnäyttö
        Kosketuskohdat
        10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
        Plug and Play
        HID-yhteensopiva
        Suojalasi
        • 5 mm:n karkaistu turvalasi
        • Häikäisemätön
        • Heijastamaton

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • USB-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • HDMI-kaapeli
      • Lisätarvikkeet: Infrapunavaloliiketunnistin (CRD41)
      Badge-D2C

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