Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta
Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa
Pakettihinta
Ohita tämä
Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
Lisää lisävarusteita
Tätä tuotetta
- {discount-value}
Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö
yhteensä
recurring payment
Löydä vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus
aivan uudelle tasolle
75"
Reunavalaistu LED
Ultra HD
Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta
Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näytöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.
QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä
Lisää joustoa näyttöratkaisuihin: QuadViewerin avulla voit toistaa sisältöä neljän eri tulon kautta yhdessä näytössä. Ratkaisu sopii erityisesti valvontahuoneisiin, kokoushuoneisiin ja yrityksille.
Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta
Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.
CMND auttaa näyttöjen hallinnassa
CMND-sisällönhallintajärjestelmä antaa vallan sinun käsiisi. Päivitä ja hallitse sisältöä CMND & Create -työkalulla tai säädä asetuksia CMND & Control -työkalulla. CMND tekee kaiken tämän mahdolliseksi.
Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella
Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoittimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.
SmartPower säästää energiaa
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta
Tee vaikutus informaatiotaululla, jonka kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD -näyttöä tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.
Varajärjestelmä sujuvoittaa tapaamisia
Sujuvoita esityksiä ja videokokouksia varajärjestelmällä. Jos kokoushuone ei ole käytössä, voit toistaa sisältöä mistä lähteestä tahansa. Kun haluat kokouksen aikana näyttää tietokoneellasi olevan esityksen, sinun tarvitsee vain liittää tietokoneesi näyttöön. Näyttö vaihtaa toiston lähteen automaattisesti ja näyttää esityksesi ruudulla ilman lähteen manuaalista vaihtoa.