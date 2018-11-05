Innosta yhteistyöhön. Anna tietoa. Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu Philips Multi-Touch 4K UHD -kosketusnäyttö sopii monen käyttäjän sovelluksiin opastamista tai esittelyä varten. Aktiivisena voi olla samaan aikaan jopa 10 kosketuskohtaa.
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10 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö.
75"
Android-järjestelmällä
Multi-touch
Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.
OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.
Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.
CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä
Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.
Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten
Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.