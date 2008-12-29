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    • Korkearesoluutioinen julkinen näyttö Korkearesoluutioinen julkinen näyttö Korkearesoluutioinen julkinen näyttö

      plasmanäyttö

      BDH4251V/00

      Yleisarvio / 5
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      Korkearesoluutioinen julkinen näyttö

      Uusinta tekniikkaa hyödyntävä taloudellinen plasmanäyttö, joka on suunniteltu erityisesti sisätiloissa käytettäviin julkisiin näyttösovelluksiin. Korkealuokkainen skaalain, kehittynyt digitaalinen videoprosessointi ja uusin plasmatekniikka takaavat, että viestisi näkyy parhaalla mahdollisella tavalla.

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      Korkearesoluutioinen julkinen näyttö

      42" XGA-plasmanäyttö

      • 42"
      • XGA
      HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

      HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

      HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.

      Erikoiskirkas kuva (1 500 cd/m²) ja kontrasti (15 000:1)

      Erittäin kirkkaasta ja teräväkontrastisesta kuvasta on erityisen paljon hyötyä julkisissa tiloissa, joissa valaistusolosuhteet vaihtelevat.

      Liikkeeseen mukautuva kuvanparannus tuottaa veitsenterävää kuvaa

      Tämä älykäs lomituksenpoistoalgoritmi pystyy havaitsemaan videolähteen tyypin (esimerkiksi pysäytyskuva, liikkuva kuva tai filmi) ja optimoimaan automaattisesti lomituksenpoiston käyttämällä Spatial-, Temporal- tai Film-lomituksenpoistotiloja. Tuloksena on veitsenterävä ja välkkymätön kuva joka kerralla.

      Näyttöä voi etähallita verkon kautta

      Hallinta verkon kautta on järjestelmä, jossa voit etähallita ja etäsäätää näyttöjä RS232-protokollan avulla.

      VGA-takaisinkytkentä muiden näyttöjen ketjutusta varten

      Jos sama tulosignaali jaetaan useaan näyttöön, VGA-takaisinkytkentä on edullinen ratkaisu. Siinä VGA-tulosignaali vahvistetaan ja annetaan VGA-lähtöliitännän kautta seuraavan näytön käytettäväksi

      Piilotetut ja lukittavat säätöpainikkeet

      Näytön paikalliset säätimet on sijoitettu niin, että tavallinen käyttäjä ei näe niitä. Lisäksi julkisella paikalla sijaitsevan näytön kaukosäädintunnistimen ja paikalliset säätimet voi poistaa käytöstä RS232-liittymällä, jotta näyttöä ei käytetä luvattomasti.

      Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto estää haamukuvien syntymisen

      Näytössä käytetään pikselin vaihdoksi kutsuttua suojaustoimintoa. Kun suojaus on käytössä, näytön kuva vaihtaa pikseleiden sijaintia ja estää siten haamukuvien syntymisen. Lisäksi käytössä on kiinnipalaneen kuvan palautustoiminto, jossa mallista riippuen haamukuvat poistetaan ajamalla näyttöön tietyn aikaa kokovalkoista signaalia tai kääntämällä kuvaa.

      Näytön odotettavissa oleva käyttöikä on yli 60 000 tuntia

      Julkisissa tiloissa näyttöjen on usein oltava käytössä ympäri vuorokauden. Vielä 60 000 käyttötunnin jälkeenkin näytön kirkkaus on vähintään 50 % alkuperäisestä.

      RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

      Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        107  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        42  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        1 024 x 768
        Kirkkaus
        1500  cd/m²
        Näyttövärit
        1,07 miljardia väriä
        Kontrastisuhde (tav.)
        15000:1
        Katselukulma (vaaka)
        >160  astetta
        Katselukulma (pysty)
        >160  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Kuva kuvalta
        • Kuva kuvassa -toiminto
        • Progressive Scan -toiminto
        • Automaattinen ihon värisävyjen korjaus
        • Värinparannus
        • Kohinanvaimennus
        Pystysuuntainen skannaustaajuus
        50 - 85 Hz
        Kuvaruututyyppi
        XGA-plasmapaneeli

      • Liitännät

        Äänilähtö
        • 1 ääniliitäntä (v/o)
        • Ulkoisten kaiutinten liitäntä
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-tulo D-Sub 15HD
        • VGA-lähtö D-Sub 15HD
        AV-tuloliitäntä
        • 1 komponenttiliitäntä (YPbPr)
        • 1 ääniliitäntä (v/o, YPbPr)
        • Komposiitti (CVBS) x 1
        • 1 ääniliitäntä (v/o)
        • 1 S-video-liitäntä
        • 2 SCART-liitäntää
        • HDMI x1
        AV-lähtö
        • Komposiitti (CVBS) x 1
        • 1 ääniliitäntä (v/o)
        Muut liitännät
        S/PDIF-lähtö (koaksiaali)
        Tietokoneen äänitulo
        2 ääniliitäntää v/o (RCA)

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Pysty
        • Vaaka
        Näytönsäästötoiminnot
        Pikselin vaihto, kuvan kääntö, alhainen kirkkaus
        Kätevä käyttö
        Näyttö
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE-hyväksytty
        • RoHS
        Ohjattavissa verkon kautta
        RS232
        Näyttöformaatin säätö
        • 4:3
        • Tekstityksen suurennus
        • Superwide
        • Laajakuva
        • 14:9-zoomaus
        • 16:9-zoomaus

      • Ääni

        Lähtöteho (RMS)
        2 x 10 W
        Äänentoistojärjestelmä
        • Mono
        • Stereo

      • Virta

        Virtalähde
        100–240 V, 50/60 Hz
        Virrankulutus (käynnissä)
        320 wattia (tyypillinen)
        Virrankulutus valmiustilassa
        < 1 W

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Videoformaatit
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Mitat

        Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %
        60000  tuntia
        Laatikon syvyys
        330  mm
        Laatikon korkeus
        790  mm
        Laatikon leveys
        1260  mm
        Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
        716  mm
        Laitteen korkeus (jalustalla, tuumaa)
        28.19  tuumaa
        Laitteen leveys
        1039  mm
        Laitteen paino
        30,4  kg
        Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
        280  mm
        Laitteen korkeus
        628  mm
        Laitteen syvyys
        88  mm
        Laitteen syvyys (jalustalla, tuumaa)
        11.02  tuumaa
        Laitteen leveys (tuumaa)
        49,9  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        24.72  tuumaa
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        3,46  tuumaa
        Pakkauksen syvyys (tuumaa)
        13.0  tuumaa
        Pakkauksen korkeus (tuumaa)
        31.1  tuumaa
        Pakkauksen leveys (tuumaa)
        49.6  tuumaa
        Laitteen paino (lb)
        67,02  lb
        Paino pakattuna
        37,85  kg
        Paino pakattuna (lb)
        83,44

      • Tekniset tiedot

        Käyttölämpötila
        0-40  °C
        Suhteellinen kosteusalue
        20 - 80 %

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Videotoisto
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Pöytäjalusta
        • VGA-johto
        • Kaukosäädin
        • Virtajohto
        • Kaukosäätimen paristot
        • Käyttöopas CD-levyllä
        Lisätarvikkeet
        • Kaiuttimet BAH4251S1
        • Kattokiinnitys BM04111&BM01111
        • Kiinteä seinäkiinnitys BM02111
        • Joustava seinäkiinnitys BM04111&BM02212

      • Yleistä

        Näytön reuna
        metallinen antrasiitti

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • virtajohto
      • Kaukosäätimen paristot
      • Kaukosäädin
      • Pöytäjalusta
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • VGA-johto
      Badge-D2C

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