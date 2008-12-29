Pakkauksen muu sisältö
- virtajohto
- Kaukosäätimen paristot
- Kaukosäädin
- Pöytäjalusta
- Käyttöopas CD-levyllä
- VGA-johto
BDH4251V/00
Korkearesoluutioinen julkinen näyttö
Uusinta tekniikkaa hyödyntävä taloudellinen plasmanäyttö, joka on suunniteltu erityisesti sisätiloissa käytettäviin julkisiin näyttösovelluksiin. Korkealuokkainen skaalain, kehittynyt digitaalinen videoprosessointi ja uusin plasmatekniikka takaavat, että viestisi näkyy parhaalla mahdollisella tavalla.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
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plasmanäyttö
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HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.
Erittäin kirkkaasta ja teräväkontrastisesta kuvasta on erityisen paljon hyötyä julkisissa tiloissa, joissa valaistusolosuhteet vaihtelevat.
Tämä älykäs lomituksenpoistoalgoritmi pystyy havaitsemaan videolähteen tyypin (esimerkiksi pysäytyskuva, liikkuva kuva tai filmi) ja optimoimaan automaattisesti lomituksenpoiston käyttämällä Spatial-, Temporal- tai Film-lomituksenpoistotiloja. Tuloksena on veitsenterävä ja välkkymätön kuva joka kerralla.
Hallinta verkon kautta on järjestelmä, jossa voit etähallita ja etäsäätää näyttöjä RS232-protokollan avulla.
Jos sama tulosignaali jaetaan useaan näyttöön, VGA-takaisinkytkentä on edullinen ratkaisu. Siinä VGA-tulosignaali vahvistetaan ja annetaan VGA-lähtöliitännän kautta seuraavan näytön käytettäväksi
Näytön paikalliset säätimet on sijoitettu niin, että tavallinen käyttäjä ei näe niitä. Lisäksi julkisella paikalla sijaitsevan näytön kaukosäädintunnistimen ja paikalliset säätimet voi poistaa käytöstä RS232-liittymällä, jotta näyttöä ei käytetä luvattomasti.
Näytössä käytetään pikselin vaihdoksi kutsuttua suojaustoimintoa. Kun suojaus on käytössä, näytön kuva vaihtaa pikseleiden sijaintia ja estää siten haamukuvien syntymisen. Lisäksi käytössä on kiinnipalaneen kuvan palautustoiminto, jossa mallista riippuen haamukuvat poistetaan ajamalla näyttöön tietyn aikaa kokovalkoista signaalia tai kääntämällä kuvaa.
Julkisissa tiloissa näyttöjen on usein oltava käytössä ympäri vuorokauden. Vielä 60 000 käyttötunnin jälkeenkin näytön kirkkaus on vähintään 50 % alkuperäisestä.
Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.
Kuva/näyttö
Liitännät
Käyttömukavuus
Ääni
Virta
Tuettu näyttöresoluutio
Mitat
Tekniset tiedot
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
Lisätarvikkeet
Yleistä
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