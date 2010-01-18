Verkon kautta ohjattavan 81 cm (32") LCD-näytön avulla saat kulut hallintaan. Käytettiinpä näitä näyttöjä useita vierekkäin tai yksittäin, niissä on paljon ominaisuuksia, jotka täyttävät vaativimmankin käyttäjän vaatimukset.
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Paras yleisinformaatiotaulu
käyttöön sisätiloissa
81 cm (32")
multimedia
HD Ready
HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla
HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.
SmartPower säästää energiaa
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
Suunniteltu 24/7-käyttöön
Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.
WXGA-laajakuva, terävä kuva 1366 x 768 -resoluutiolla
XGA-resoluution laajakuva-LCD-paneelin resoluutio on 1 366 x 768 pikseliä. WXGA-näyttö on lisäksi lomittamaton, mikä varmistaa näytön tavallista paremman suorituskyvyn ja tarkat värit.
Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia
Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Mahdollisuus muodostaa jopa 25 näytön videoseinä, 5 näyttöä vaakasuunnassa ja 5 pystysuunnassa.
Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto
Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.
RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen
Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.
Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla
Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säätää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.
Toimii myös pystyasennossa
Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.
VGA-takaisinkytkentä
Voit liittää jopa 150 näyttöä VGA-ketjuun ja saat näyttävän videoseinän. Asentaminen on helppoa, eikä siihen tarvita lisälaitteita.