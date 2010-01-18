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      LCD-näyttö

      BDL3215E/00

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      Paras yleisinformaatiotaulu

      Verkon kautta ohjattavan 81 cm (32") LCD-näytön avulla saat kulut hallintaan. Käytettiinpä näitä näyttöjä useita vierekkäin tai yksittäin, niissä on paljon ominaisuuksia, jotka täyttävät vaativimmankin käyttäjän vaatimukset.

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      LCD-näyttö
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      käyttöön sisätiloissa

      • 81 cm (32")
      • multimedia
      • HD Ready
      HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

      HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

      HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.

      SmartPower säästää energiaa

      SmartPower säästää energiaa

      Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

      Suunniteltu 24/7-käyttöön

      Suunniteltu 24/7-käyttöön

      Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

      WXGA-laajakuva, terävä kuva 1366 x 768 -resoluutiolla

      XGA-resoluution laajakuva-LCD-paneelin resoluutio on 1 366 x 768 pikseliä. WXGA-näyttö on lisäksi lomittamaton, mikä varmistaa näytön tavallista paremman suorituskyvyn ja tarkat värit.

      Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia

      Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Mahdollisuus muodostaa jopa 25 näytön videoseinä, 5 näyttöä vaakasuunnassa ja 5 pystysuunnassa.

      Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto

      Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.

      RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

      Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.

      Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla

      Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säätää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.

      Toimii myös pystyasennossa

      Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.

      VGA-takaisinkytkentä

      Voit liittää jopa 150 näyttöä VGA-ketjuun ja saat näyttävän videoseinän. Asentaminen on helppoa, eikä siihen tarvita lisälaitteita.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        81  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        32  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        1 366 x 768
        Kuvapistetiheys
        0,511 x 0,511
        Erinomainen tarkkuus
        1 360 x 768, 60 Hz
        Kirkkaus
        450  cd/m²
        Näyttövärit
        16,7 miljoonaa väriä
        Kontrastisuhde (tav.)
        3 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        8  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • Progressive Scan -toiminto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Dynaaminen kontrastisäätö

      • Liitännät

        PC
        • VGA-tulo D-Sub 15HD
        • VGA-lähtö D-Sub 15HD
        • 1 DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 -lähtö
        • 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
        AV-tuloliitäntä
        • HDMI x1
        • Komponentti (BNC) x1
        • Komposiitti (RCA) x1
        • Komposiitti (BNC) x1
        • 1 S-video-liitäntä
        • Audio (L/R) x2
        AV-lähtö
        • Komposiitti (BNC) x1
        • 1 ääniliitäntä (v/o)

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Pysty
        • Vaaka
        Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Vierekkäiset näytöt
        5 x 5
        Näytönsäästötoiminnot
        Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • VGA
        Helppo asennus
        Kantokahvat
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Kuvanlaatu
        Kehittynyt värienhallinta
        Ohjattavissa verkon kautta
        RS232

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 7 W (8 ohmia)

      • Virta

        Verkkovirta
        90 - 264 V AC, 50/60 Hz
        Virrankulutus (käynnissä)
        Tav. 67 W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <1 W

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Videoformaatit
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mitat

        Näytön reunan paksuus
        4,6 cm / 1,81 tuumaa
        Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
        531  mm
        Laitteen korkeus (jalustalla, tuumaa)
        20.9  tuumaa
        Laitteen leveys
        792  mm
        Laitteen paino
        11,95  kg
        Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
        205  mm
        Laitteen korkeus
        487  mm
        Laitteen syvyys
        115  mm
        Laitteen syvyys (jalustalla, tuumaa)
        8.1  tuumaa
        Laitteen leveys (tuumaa)
        31,2  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        19.2  tuumaa
        Seinäteline
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        4,5  tuumaa
        Laitteen paino (lb)
        26,35  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Käyttölämpötila
        0 - 40  °C
        MTBF
        50,000  tuntia
        Suhteellinen kosteus
        5–90  %

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Kaukosäädin
        • Kaukosäätimen paristot
        • Virtajohto
        • VGA-johto
        • Käyttöopas CD-levyllä
        • Pikaopas
        • Pöytäjalusta
        Lisätarvikkeet
        • Kiinteä seinäkiinnitys
        • Joustava seinäkiinnitys
        • Kattokiinnitys

      • Yleistä

        Näytön reuna
        metallinen antrasiitti
        Näyttökielet
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • puola
        • turkki
        • venäjä
        • kiina (yksinkertaistettu)
        Takuu
        Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • FCC-luokka B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Virtajohto
      • VGA-johto
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • Pikaopas
      • Pöytäjalusta
      • Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys
      • Lisätarvikkeet: Joustava seinäkiinnitys
      • Lisätarvikkeet: Kattokiinnitys
      Badge-D2C

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