Ammattilaistason 46 tuuman LCD-näyttö vie viestisi perille. Käytetäänpä näyttöä verkossa, näyttöseinissä ja yksittäisenä mainosnäyttönä, tässä mallissa on riittävästi ominaisuuksia vaativaankin käyttöön
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46"
multimedia
HDTV-näyttö
HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla
HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.
Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.
Toimii myös pystyasennossa
Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.
Piilotetut ja lukittavat säätöpainikkeet
Näytön paikalliset säätimet on sijoitettu niin, että tavallinen käyttäjä ei näe niitä. Lisäksi julkisella paikalla sijaitsevan näytön kaukosäädintunnistimen ja paikalliset säätimet voi poistaa käytöstä RS232-liittymällä, jotta näyttöä ei käytetä luvattomasti.
Näyttöä voi etähallita verkon kautta
Hallinta verkon kautta on järjestelmä, jossa voit etähallita ja etäsäätää näyttöjä RS232-protokollan avulla.
VGA-takaisinkytkentä mahdollistaa useiden näyttöjen ketjutuksen
Useiden näyttöjen ketjutusjärjestelmällä voit jakaa yhdestä lähteestä tulevaa sisältöä tehokkaasti useisiin samassa tilassa sijaitseviin näyttöihin.
Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto
Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.
RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen
Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.
Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia
Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Mahdollisuus muodostaa jopa 25 näytön videoseinä, 5 näyttöä vaakasuunnassa ja 5 pystysuunnassa.