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      LCD-näyttö

      BDL4631V/00

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      Ammattilaistason 46 tuuman LCD-näyttö vie viestisi perille. Käytetäänpä näyttöä verkossa, näyttöseinissä ja yksittäisenä mainosnäyttönä, tässä mallissa on riittävästi ominaisuuksia vaativaankin käyttöön

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      • 46"
      • multimedia
      • HDTV-näyttö
      HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

      HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

      HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.

      Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä

      Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

      Toimii myös pystyasennossa

      Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.

      Piilotetut ja lukittavat säätöpainikkeet

      Näytön paikalliset säätimet on sijoitettu niin, että tavallinen käyttäjä ei näe niitä. Lisäksi julkisella paikalla sijaitsevan näytön kaukosäädintunnistimen ja paikalliset säätimet voi poistaa käytöstä RS232-liittymällä, jotta näyttöä ei käytetä luvattomasti.

      Näyttöä voi etähallita verkon kautta

      Hallinta verkon kautta on järjestelmä, jossa voit etähallita ja etäsäätää näyttöjä RS232-protokollan avulla.

      VGA-takaisinkytkentä mahdollistaa useiden näyttöjen ketjutuksen

      Useiden näyttöjen ketjutusjärjestelmällä voit jakaa yhdestä lähteestä tulevaa sisältöä tehokkaasti useisiin samassa tilassa sijaitseviin näyttöihin.

      Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto

      Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.

      RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

      Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.

      Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia

      Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Mahdollisuus muodostaa jopa 25 näytön videoseinä, 5 näyttöä vaakasuunnassa ja 5 pystysuunnassa.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        116.8  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        46  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Kuvapistetiheys
        0,53025 x 0,53025 mm
        Erinomainen tarkkuus
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        Kirkkaus
        450  cd/m²
        Näyttövärit
        16,7 miljoonaa väriä
        Kontrastisuhde (tav.)
        1500:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        6  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • Kuva kuvassa -toiminto
        • Progressive Scan -toiminto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        Vaakasuuntainen skannaustaajuus
        31,5-91,1 kHz
        Pystysuuntainen skannaustaajuus
        58-85 Hz
        Kuvaruututyyppi
        LCD Full HD -näyttö, W-UXGA, aktiivimatriisi

      • Liitännät

        PC
        • VGA-tulo D-Sub 15HD
        • VGA-lähtö D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 -lähtö
        • 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
        AV-tuloliitäntä
        • HDMI x 2
        • 1 komponenttiliitäntä (YPbPr)
        • 1 ääniliitäntä (v/o, YPbPr)
        • Komposiitti (CVBS) x 2
        • 1 S-video-liitäntä
        • Audio (v/o) x 2, CVBS ja S-Vid
        AV-lähtö
        • Komposiitti (CVBS) x 1
        • 1 ääniliitäntä (v/o)
        Liittimiin tehdyt parannukset
        Ulkoisten kaiutinten liitäntä

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Pysty
        • Vaaka
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE-hyväksytty
        • RoHS
        • FCC-luokka A
        • UL
        Näyttökielet
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • espanja
        • puola
        • turkki
        • venäjä
        Ohjattavissa verkon kautta
        RS232
        VESA-kiinnitys
        400 x 200 mm
        Irrotettava äänijärjestelmä
        2 x 7 W (valinnainen) kaiuttimet

      • Virta

        Verkkovirta
        90 - 264 V AC, 50/60 Hz
        Virrankulutus (käynnissä)
        165 W (tavallinen)
        Virrankulutus valmiustilassa
        <5 W

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 75Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
        Videoformaatit
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Mitat

        Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
        705  mm
        Laitteen korkeus (jalustalla, tuumaa)
        27.8  tuumaa
        Laitteen leveys
        1122  mm
        Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
        406  mm
        Laitteen korkeus
        663  mm
        Laitteen syvyys
        138  mm
        Laitteen syvyys (jalustalla, tuumaa)
        16.0  tuumaa
        Laitteen leveys (tuumaa)
        44,2  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        26.1  tuumaa
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        5,4  tuumaa
        MTBF
        50 000 (ilman CCFL-taustavaloa 60 000) tuntia

      • Tekniset tiedot

        Käyttölämpötila
        0 - 40  °C
        Suhteellinen kosteusalue
        5 % - 90 

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Videotoisto
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • HDMI-DVI-sovittimen kaapeli
        • VGA-johto
        • Kaukosäädin
        • Kaukosäätimen paristot
        • Käyttöopas CD-levyllä
        • Virtajohto
        • Pikaopas
        Lisätarvikkeet
        • Pöytäteline BM05211
        • Kaiuttimet BAL4631S1
        • Kattokiinnitys BM04111&BM01111
        • Kiinteä seinäkiinnitys BM02111
        • Joustava seinäkiinnitys BM04111&BM02212

      • Yleistä

        Näytön reuna
        metallinen antrasiitti
        Takuu
        Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • HDMI-DVI-sovittimen kaapeli
      • VGA-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • Virtajohto
      • Pikaopas
      • Lisätarvikkeet: Pöytäteline BM05211
      • Lisätarvikkeet: Kaiuttimet BAL4631S1
      • Lisätarvikkeet: Kattokiinnitys BM04111&BM01111
      • Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys BM02111
      • Lisätarvikkeet: Joustava seinäkiinnitys BM04111&BM02212
      Badge-D2C

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