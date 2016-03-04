Nauti mobiililaitteesi sisällöstä isolta ruudulta MHL-tekniikan avulla

Mobile High Definition Link (MHL) on ääni- ja videoliitäntä, jonka avulla voit yhdistää mobiililaitteesi tai muun kannettavan laitteesi suoraan teräväpiirtonäyttöön. MHL-kaapelin (lisävaruste) ansiosta voit yhdistää MHL-mobiililaitteesi tähän isoon Philips MHL-näyttöön ja katsella HD-tasoista videokuvaa täyteläisellä digitaalisella äänellä. Nyt voit nauttia mobiililaitteesi peleistä, kuvista, elokuvista ja muista sovelluksista näytön suurelta ruudulta ja samalla ladata laitteesi, joten virta ei lopu koskaan kesken.