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    • Äärimmäinen 4K Ultra HD -tarkkuus Äärimmäinen 4K Ultra HD -tarkkuus Äärimmäinen 4K Ultra HD -tarkkuus
      Energy Label Europe B Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 209.0KB)

      Brilliance 4K Ultra HD -LCD-näyttö

      BDM4350UC/00

      Äärimmäinen 4K Ultra HD -tarkkuus

      Philipsin suuri 43 tuuman Ultra HD -näyttö on suunniteltu ammattilaiskäyttöön. 4K Ultra HD -näyttö tarjoaa nelinkertaisen tarkkuuden Full HD -näyttöön verrattuna, joten näet projektisi kokonaisuudessaan ja erotat selvästi sen pienimmätkin yksityiskohdat.

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      Brilliance
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      Brilliance

      4K Ultra HD -LCD-näyttö

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      Äärimmäinen 4K Ultra HD -tarkkuus

      Näe selvästi pienimmätkin yksityiskohdat

      • 43 (halkaisija 42,51 tuumaa / 108 cm)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

      Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

      Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

      IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

      IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

      IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

      MultiView 4K: 4 järjestelmää yhdellä näytöllä

      MultiView 4K: 4 järjestelmää yhdellä näytöllä

      Tässä suuressa 4K UHD -näytössä on Philipsin MultiView-ominaisuus, jonka avulla voit seurata samalla näytöllä jopa neljää Full HD -laatuista järjestelmää. Picture-by-Picture (PbP) -toiminnolla voit seurata esimerkiksi neljää eri valvonta- tai turvallisuusjärjestelmää samalla näytöllä. Voit myös tehostaa yhteistyötä käyttämällä useampaa laitetta, esimerkiksi kahta kannettavaa tietokonetta rinnakkain samaan aikaan. Picture-in-Picture (PiP) -tilassa voit seurata vaikkapa jalkapalloa digisovittimesi välityksellä samalla kun työskentelet tietokoneellasi.

      SmartUniformity takaa yhtenäisen laadun

      SmartUniformity takaa yhtenäisen laadun

      Tavallisissa LCD-näytöissä kirkkaus ja värintoisto saattavat usein vaihdella satunnaisesti. Philipsin SmartUniformity-tila säätää kuvan kirkkauden aina samanlaiseksi, mistä on hyötyä valokuvauksessa, suunnittelussa ja tulostuksessa. Näyttö arvioi värintoiston tarkkuutta värimetriikalla ja säätää sen perusteella kirkkauden yli 95-prosenttisen yhdenmukaiseksi. SmartUniformity-tilassa kuvat näyttävät aina samanlaisilta.

      SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

      SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

      SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

      Nauti mobiililaitteesi sisällöstä isolta ruudulta MHL-tekniikan avulla

      Nauti mobiililaitteesi sisällöstä isolta ruudulta MHL-tekniikan avulla

      Mobile High Definition Link (MHL) on ääni- ja videoliitäntä, jonka avulla voit yhdistää mobiililaitteesi tai muun kannettavan laitteesi suoraan teräväpiirtonäyttöön. MHL-kaapelin (lisävaruste) ansiosta voit yhdistää MHL-mobiililaitteesi tähän isoon Philips MHL-näyttöön ja katsella HD-tasoista videokuvaa täyteläisellä digitaalisella äänellä. Nyt voit nauttia mobiililaitteesi peleistä, kuvista, elokuvista ja muista sovelluksista näytön suurelta ruudulta ja samalla ladata laitteesi, joten virta ei lopu koskaan kesken.

      Reunan kapea muotoilu on tyylikäs

      Kapea reuna lisää näytön tyylikkyyttä ja saa sen sopimaan liki kaikkiin ympäristöihin. Tämä muotoilu on ihanteellinen myös videoseiniin.

      Tehokkaat 7 watin kaiuttimet luovat vaikuttavan äänen

      Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

      USB 3.0 -keskitin helpottaa käyttöä ja latausta

      USB 3.0:n tiedonsiirtonopeus on huikea 5,0 Gbit/s – 10 kertaa nopeampi kuin USB 2.0 – joten voit säästää aikaa ja rahaa tiedonsiirroissa. Suuremman kaistanleveyden, huipputason siirtonopeuden, pienemmän energiankulutuksen ja erinomaisen suorituskyvyn ansiosta USB 3.0 on ihanteellinen ratkaisu suuren kapasiteetin tallennuslaitteisiin. Uusi FastCharge-pikalatausominaisuus varmistaa, että laitteiden latautumista ei enää tarvitse jäädä odottelemaan. USB 2.0 -yhteensopivuus takaa, että voit edelleen käyttää vanhempiakin laitteitasi.

      SmartConnect ja DisplayPort-, HDMI- sekä VGA-liitäntä

      Näiden Philips-näyttöjen lukuisien edistyneiden liitäntävaihtoehtojen – kuten VGA, Display Port ja HDMI – ansiosta voit nauttia erittäin tarkasta pakkaamattoman video- ja äänisisällön toistosta. Uudet DisplayPort- ja HMDI 2.0 -liitännät tarjoavat täyden 4K-tarkkuuden 60 Hz:n taajuudella, joten liike etenee sulavasti. USB takaa huippunopeat yhteydet oheislaitteisiin. Näyttö tukee kaikkia uusimpia tekniikoita, joten saat vastinetta rahoillesi useaksi vuodeksi.

      Monipuolinen VESA-kiinnitys

      VESA-standardin mukainen kiinnitys takaa yhteensopivuuden satojen eri kiinnitysratkaisujen kanssa.

      Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa

      Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa. Kytkin on näytön takana, ja kun se on kytketty, näyttö ei saa ollenkaan virtaa, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Näytön koko
        42,51 tuumaa (108 cm)
        Kuvasuhde
        16:9
        LCD-paneeli
        IPS LCD
        Taustavalo
        W-LED-järjestelmä
        Kuvapistetiheys
        0,2451 x 0,2451 mm
        Erinomainen tarkkuus
        3840 x 2160, 60 Hz
        Kirkkaus
        300  cd/m²
        Kirkkauden yhtenäisyys
        96~105 %
        Näyttövärit
        Tukee 1,07:ää miljardia väriä (10 bittiä)
        Kontrastisuhde (tav.)
        1 200:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        5 ms (harmaa-harmaa)*
        Katselukulma
        • 178º (H) / 178º (V)
        • @ C/R >20
        Kuvanparannus
        SmartImage
        Katselualue
        941,2 (vaaka) x 529,4 (pysty)
        Pyyhkäisytaajuus
        VGA/HDMI: 30–99 kHz ; DP: 30–160 kHz (H) / VGA: 56–80 Hz ; HDMI/DP: 23–80 Hz (V)
        sRGB
        Kyllä
        MHL
        1080p, 60 Hz
        Delta E
        <3
        Välkkymätön
        Kyllä
        Näyttöruudun pinnoite
        Heijastukseton, 3H, sumennus 1 %

      • Liitännät

        Signaalitulo
        • VGA (analoginen)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) – MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (yksi nopealla latauksella)*
        Synkronointitulo
        • Separate Sync
        • Sync on Green
        Äänitulo ja -lähtö
        • PC-äänitulo
        • Kuulokelähtö

      • Käyttömukavuus

        Sisäiset kaiuttimet
        7 W x 2
        Plug & Play -yhteensopiva
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7
        Kätevä käyttö
        • SmartImage
        • Multiview
        • Käyttäjä
        • Valikko
        • Virtakytkin
        Näyttökielet
        • portugali (Brasilian)
        • tšekki
        • hollanti
        • englanti
        • suomi
        • ranska
        • saksa
        • kreikka
        • unkari
        • italia
        • japani
        • korea
        • puola
        • portugali
        • venäjä
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • espanja
        • ruotsi
        • kiina (perint.)
        • turkki
        • ukraina
        Muut käyttömukavuusominaisuudet
        • Kensington-lukko
        • VESA-kiinnitys (200 x 200 mm)
        Hallintaohjelmisto
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2 laitetta)
        • PBP (4 laitetta)

      • Virta

        ECO-tila
        46,5 W (tav.)
        Virtalähde
        • Kiinteä
        • 100–240 VAC, 50-60 Hz
        Sammutettuna
        Ei kuluta lainkaan virtaa virtakytkimellä
        Käynnissä
        63,1 W (tav.) (EnergyStar 6.0 -testitapa)
        Valmiustilassa
        <0,5 W (tav.)
        Virran merkkivalo
        • Käyttö – valkoinen
        • Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)

      • Mitat

        Pakkaus millimetreinä (L x K x S)
        1070 x 680 x 160  mm
        Tuote ilman jalustaa (mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Tuote ja jalusta (korkeus enintään)
        968 x 630 x 259  mm

      • Paino

        Tuote ja pakkaus (kg)
        14,29  kg
        Tuote ja jalusta (kg)
        9,72  kg
        Tuote ilman jalustaa (kg)
        9,40  kg

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
        Käyttölämpötila
        0–40 °C  °C
        MTBF
        70 000 tuntia (pois lukien taustavalo)  tuntia
        Suhteellinen kosteus
        20–80 %  %
        Varastointilämpötila
        –20 °C – 60 °C  °C

      • Ympäristö

        Ympäristö ja energia
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Kierrätettävä pakkausmateriaali
        100  %
        Erityiset aineet
        • Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia
        • Ei sisällä elohopeaa

      • Standardit

        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE-hyväksytty
        • FCC-luokka B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • Kiina, RoHS
        • UKRAINA
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Kaappi

        Viimeistely
        Kiiltävä (etureuna) / kuvioitu (jalka/takapaneeli)
        Jalusta
        Hopea
        Etureuna
        Musta
        Takaosa
        Musta

      • Pakkauksen sisältö:

        Johdot
        VGA, HDMI, DP, ääni, virta
        Näyttö ja teline
        Kyllä
        Käyttöohjeet
        Kyllä

      Badge-D2C

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      • Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.
      • Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.
      • Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana
      • MHL-yhteensopivien tuotteiden täydellinen luettelo on osoitteessa www.mhlconsortiun.org.
      • Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
      • Vasteaika on SmartResponsen mukainen
      • Neljä tuloa tarvitaan, jotta 4 järjestelmää voidaan näyttää yhdellä näytöllä.
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