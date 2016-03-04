BDM4350UC/00
Äärimmäinen 4K Ultra HD -tarkkuus
Philipsin suuri 43 tuuman Ultra HD -näyttö on suunniteltu ammattilaiskäyttöön. 4K Ultra HD -näyttö tarjoaa nelinkertaisen tarkkuuden Full HD -näyttöön verrattuna, joten näet projektisi kokonaisuudessaan ja erotat selvästi sen pienimmätkin yksityiskohdat.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
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4K Ultra HD -LCD-näyttö
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Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Tässä suuressa 4K UHD -näytössä on Philipsin MultiView-ominaisuus, jonka avulla voit seurata samalla näytöllä jopa neljää Full HD -laatuista järjestelmää. Picture-by-Picture (PbP) -toiminnolla voit seurata esimerkiksi neljää eri valvonta- tai turvallisuusjärjestelmää samalla näytöllä. Voit myös tehostaa yhteistyötä käyttämällä useampaa laitetta, esimerkiksi kahta kannettavaa tietokonetta rinnakkain samaan aikaan. Picture-in-Picture (PiP) -tilassa voit seurata vaikkapa jalkapalloa digisovittimesi välityksellä samalla kun työskentelet tietokoneellasi.
Tavallisissa LCD-näytöissä kirkkaus ja värintoisto saattavat usein vaihdella satunnaisesti. Philipsin SmartUniformity-tila säätää kuvan kirkkauden aina samanlaiseksi, mistä on hyötyä valokuvauksessa, suunnittelussa ja tulostuksessa. Näyttö arvioi värintoiston tarkkuutta värimetriikalla ja säätää sen perusteella kirkkauden yli 95-prosenttisen yhdenmukaiseksi. SmartUniformity-tilassa kuvat näyttävät aina samanlaisilta.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
Mobile High Definition Link (MHL) on ääni- ja videoliitäntä, jonka avulla voit yhdistää mobiililaitteesi tai muun kannettavan laitteesi suoraan teräväpiirtonäyttöön. MHL-kaapelin (lisävaruste) ansiosta voit yhdistää MHL-mobiililaitteesi tähän isoon Philips MHL-näyttöön ja katsella HD-tasoista videokuvaa täyteläisellä digitaalisella äänellä. Nyt voit nauttia mobiililaitteesi peleistä, kuvista, elokuvista ja muista sovelluksista näytön suurelta ruudulta ja samalla ladata laitteesi, joten virta ei lopu koskaan kesken.
Kapea reuna lisää näytön tyylikkyyttä ja saa sen sopimaan liki kaikkiin ympäristöihin. Tämä muotoilu on ihanteellinen myös videoseiniin.
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
USB 3.0:n tiedonsiirtonopeus on huikea 5,0 Gbit/s – 10 kertaa nopeampi kuin USB 2.0 – joten voit säästää aikaa ja rahaa tiedonsiirroissa. Suuremman kaistanleveyden, huipputason siirtonopeuden, pienemmän energiankulutuksen ja erinomaisen suorituskyvyn ansiosta USB 3.0 on ihanteellinen ratkaisu suuren kapasiteetin tallennuslaitteisiin. Uusi FastCharge-pikalatausominaisuus varmistaa, että laitteiden latautumista ei enää tarvitse jäädä odottelemaan. USB 2.0 -yhteensopivuus takaa, että voit edelleen käyttää vanhempiakin laitteitasi.
Näiden Philips-näyttöjen lukuisien edistyneiden liitäntävaihtoehtojen – kuten VGA, Display Port ja HDMI – ansiosta voit nauttia erittäin tarkasta pakkaamattoman video- ja äänisisällön toistosta. Uudet DisplayPort- ja HMDI 2.0 -liitännät tarjoavat täyden 4K-tarkkuuden 60 Hz:n taajuudella, joten liike etenee sulavasti. USB takaa huippunopeat yhteydet oheislaitteisiin. Näyttö tukee kaikkia uusimpia tekniikoita, joten saat vastinetta rahoillesi useaksi vuodeksi.
VESA-standardin mukainen kiinnitys takaa yhteensopivuuden satojen eri kiinnitysratkaisujen kanssa.
Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa. Kytkin on näytön takana, ja kun se on kytketty, näyttö ei saa ollenkaan virtaa, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.
Kuva/näyttö
Liitännät
Käyttömukavuus
Virta
Mitat
Paino
Käyttöolosuhteet
Ympäristö
Standardit
Kaappi
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