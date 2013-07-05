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      Signage Solutions Multi-Touch-näyttö

      BDT5551EH/02

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      Vuorovaikutusta yleisön kanssa

      Esittele tärkeitä tiedotteita tai mainoksia uskomattoman selkeinä. Interaktiivisen kosketusnäyttö tuo asiakkaat lähemmäksi kuin koskaan aiemmin.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multi-Touch-näyttö

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      55 tuuman (140 cm) LED-kosketusnäytöllä

      • 55"
      • Reunojen LED-taustavalo
      • Full HD
      SmartPower säästää energiaa

      SmartPower säästää energiaa

      Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

      Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä

      Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

      Reunojen LED-taustavalo

      Koe valon tasainen jakautuminen huippulaatuisen LED-tekniikan avulla. Paneelin kehyksen valkoiset LEDit jakavat valon tasaisesti. Tuloksena on entistäkin pienempi virrankulutus, vähäisempi lämpöhäviö sekä todentuntuiset ja yhtenäiset värit.

      Reunan kapea muotoilu on tyylikäs

      Ohuen muotoilun ansiosta tyylikäs näyttö sopii hyvin tilaan kuin tilaan. Näytön ohuiden reunojen ansiosta näyttö on helppo liittää osaksi mitä tahansa sisustusta tai kohdetta.

      Optisella kosketustekniikalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa

      Näytön reunan sensorit takaavat selkeyden ja mahdollistavat monikosketuksen ansiosta monenlaiset uudet interaktiiviset käyttötavat.

      2 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa

      Kosketusnäytön 2 kosketuskohtaa takaavat erinomaisen käytettävyyden, jota tehostavat lisäksi helppokäyttöiset ja joustavat toiminnot sekä laitteen optimoitu suorituskyky.

      USB Plug-and-Play -yhteensopiva

      Yhdistä näyttö kätevästi mediasoittimeen USB:n välityksellä ja hyödynnä automaattista kosketuksentunnistusta. USB-liitin on HID-yhteensopiva, minkä ansiosta Plug-and-Play-käyttö on helppoa.

      Open Pluggable Specification (OPS) -paikka

      Informaatiotaulumarkkinoita varten kehitetty OPS-paikka on suunniteltu helpottamaan mediasoittimesi vaihtamista tai päivittämistä. Liitä mediasoittimesi näyttöön ja olet valmis. OPS on täysin yhteensopiva sekä halpojen, keskihintaisten että kalliidenkin mediasoittimien kanssa ja pienentää kokonaiskäyttökustannuksia pitkällä aikavälillä.

      Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc

      Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

      Yhteensopiva kaikkien johtavien käyttöjärjestelmien kanssa

      Kosketusnäytöt ovat ohjelmistoista riippumattomia ja tukevat Windows 8-, Windows 7-, Vista-, XP-, Mac OS- ja Linux-käyttöjärjestelmiä.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        138.6  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        54.6  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        1920 x 1080p
        Kuvapistetiheys
        0,21 x 0,63 mm
        Erinomainen tarkkuus
        1920 x 1080, 60 Hz
        Kirkkaus
        450  cd/m²
        Näyttövärit
        1,07 miljardia
        Kontrastisuhde (tav.)
        4000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        6,5  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • Progressive Scan -toiminto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Dynaaminen kontrastisäätö

      • Liitännät

        PC
        • VGA-tulo D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 -lähtö
        • 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
        • RJ45
        • VGA-lähtö (DVI-I:n kautta)
        AV-tuloliitäntä
        • Komposiitti (BNC) x1
        • Komponentti (BNC) x1
        • 1 DVI-D
        AV-lähtö
        1 ääniliitäntä (v/o)
        Muut liitännät
        • AC-lähtö
        • Display Port
        • DVI Out
        • Ulkoisten kaiutinten liitäntä
        • HDMI
        • IR-lähtö
        • OPS
        • USB

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Vaaka
        • Pysty
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • Infrapunatakaisinkytkentä
        Helppo asennus
        • AC-lähtö
        • Smart Insert
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Muut käyttömukavuusominaisuudet
        Kantokahvat
        Turvatoiminnot
        • Lämpötilan valvonta
        • Lämpötilan ilmaisin
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RS232
        • HDMI (yksi johto)
        • RJ45

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 12 W RMS

      • Virta

        Verkkovirta
        90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Virrankulutus (tav.)
        110  W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformaatit
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mitat

        Laatikon syvyys
        280  mm
        Laatikon korkeus
        980  mm
        Smart Insert -kiinnitys
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Laatikon leveys
        1480  mm
        Laitteen leveys
        1273  mm
        Laitteen paino
        47  kg
        Laitteen korkeus
        745  mm
        Laitteen syvyys
        80,5  mm
        Seinäteline
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Näytön reunan leveys
        29 mm
        Paino pakattuna
        55,5  kg

      • Käyttöolosuhteet

        Käyttölämpötila
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        60 000  tuntia
        Suhteellinen kosteus
        20 ~ 80  %
        Varastointilämpötila
        -20 ~ 60  °C

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Kaukosäädin
        • Kaukosäätimen paristot
        • Virtajohto
        • VGA-johto
        • Käyttöopas CD-levyllä
        • Pikaopas
        Lisätarvikkeet
        • Ohjelmisto usean käyttäjän monikosketusnäyttöä varten
        • Pöytäjalusta

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • puola
        • turkki
        • venäjä
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • espanja
        Takuu
        3 vuoden takuu

      • Vuorovaikutteisuus

        Monikosketustekniikka
        Optisesti tunnistettavat
        Kosketuskohdat
        2 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
        Plug and Play
        HID-yhteensopiva
        Suojalasi
        5 mm:n karkaistu turvalasi

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Virtajohto
      • VGA-johto
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • Pikaopas
      • Lisätarvikkeet: Ohjelmisto usean käyttäjän monikosketusnäyttöä varten
      • Lisätarvikkeet: Pöytäjalusta
      Badge-D2C

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