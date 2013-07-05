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Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö
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Vuorovaikutusta yleisön kanssa
55 tuuman (140 cm) LED-kosketusnäytöllä
55"
Reunojen LED-taustavalo
Full HD
SmartPower säästää energiaa
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.
Reunojen LED-taustavalo
Koe valon tasainen jakautuminen huippulaatuisen LED-tekniikan avulla. Paneelin kehyksen valkoiset LEDit jakavat valon tasaisesti. Tuloksena on entistäkin pienempi virrankulutus, vähäisempi lämpöhäviö sekä todentuntuiset ja yhtenäiset värit.
Reunan kapea muotoilu on tyylikäs
Ohuen muotoilun ansiosta tyylikäs näyttö sopii hyvin tilaan kuin tilaan. Näytön ohuiden reunojen ansiosta näyttö on helppo liittää osaksi mitä tahansa sisustusta tai kohdetta.
Optisella kosketustekniikalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa
Näytön reunan sensorit takaavat selkeyden ja mahdollistavat monikosketuksen ansiosta monenlaiset uudet interaktiiviset käyttötavat.
2 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
Kosketusnäytön 2 kosketuskohtaa takaavat erinomaisen käytettävyyden, jota tehostavat lisäksi helppokäyttöiset ja joustavat toiminnot sekä laitteen optimoitu suorituskyky.
USB Plug-and-Play -yhteensopiva
Yhdistä näyttö kätevästi mediasoittimeen USB:n välityksellä ja hyödynnä automaattista kosketuksentunnistusta. USB-liitin on HID-yhteensopiva, minkä ansiosta Plug-and-Play-käyttö on helppoa.
Open Pluggable Specification (OPS) -paikka
Informaatiotaulumarkkinoita varten kehitetty OPS-paikka on suunniteltu helpottamaan mediasoittimesi vaihtamista tai päivittämistä. Liitä mediasoittimesi näyttöön ja olet valmis. OPS on täysin yhteensopiva sekä halpojen, keskihintaisten että kalliidenkin mediasoittimien kanssa ja pienentää kokonaiskäyttökustannuksia pitkällä aikavälillä.
Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.
Yhteensopiva kaikkien johtavien käyttöjärjestelmien kanssa
Kosketusnäytöt ovat ohjelmistoista riippumattomia ja tukevat Windows 8-, Windows 7-, Vista-, XP-, Mac OS- ja Linux-käyttöjärjestelmiä.
Tekniset tiedot
Kuva/näyttö
Ruudun halkaisija (cm)
138.6
cm
Ruudun halkaisija (tuuma)
54.6
tuumaa
Kuvasuhde
16:9
Näytön resoluutio
1920 x 1080p
Kuvapistetiheys
0,21 x 0,63 mm
Erinomainen tarkkuus
1920 x 1080, 60 Hz
Kirkkaus
450
cd/m²
Näyttövärit
1,07 miljardia
Kontrastisuhde (tav.)
4000:1
Vasteaika (tyypillinen)
6,5
ms
Katselukulma (vaaka)
178
astetta
Katselukulma (pysty)
178
astetta
Kuvanparannus
3:2/2:2-liikemuunto
3D-kampasuodatin
Liikekompensoitu lomituksen poisto
Progressive Scan -toiminto
3D MA -lomituksen poisto
Dynaaminen kontrastisäätö
Liitännät
PC
VGA-tulo D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
RS232 D-sub9 -lähtö
1 PC-äänitulo (3,5 mm)
RJ45
VGA-lähtö (DVI-I:n kautta)
AV-tuloliitäntä
Komposiitti (BNC) x1
Komponentti (BNC) x1
1 DVI-D
AV-lähtö
1 ääniliitäntä (v/o)
Muut liitännät
AC-lähtö
Display Port
DVI Out
Ulkoisten kaiutinten liitäntä
HDMI
IR-lähtö
OPS
USB
Käyttömukavuus
Sijoittaminen
Vaaka
Pysty
Näppäimistön ohjain
Piilotettu
Lukittava
Kaukosäätimen signaali
Lukittava
Signaalin takaisinkytkentä
RS232
VGA
DVI
Infrapunatakaisinkytkentä
Helppo asennus
AC-lähtö
Smart Insert
Energiaa säästävät toiminnot
Smart Power
Muut käyttömukavuusominaisuudet
Kantokahvat
Turvatoiminnot
Lämpötilan valvonta
Lämpötilan ilmaisin
Ohjattavissa verkon kautta
RS232
HDMI (yksi johto)
RJ45
Ääni
Sisäiset kaiuttimet
2 x 12 W RMS
Virta
Verkkovirta
90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60 Hz
Virrankulutus (tav.)
110
W
Virrankulutus valmiustilassa
<0,5 W
Tuettu näyttöresoluutio
Tietokoneformaatit
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Videoformaatit
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Mitat
Laatikon syvyys
280
mm
Laatikon korkeus
980
mm
Smart Insert -kiinnitys
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Laatikon leveys
1480
mm
Laitteen leveys
1273
mm
Laitteen paino
47
kg
Laitteen korkeus
745
mm
Laitteen syvyys
80,5
mm
Seinäteline
400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
Näytön reunan leveys
29 mm
Paino pakattuna
55,5
kg
Käyttöolosuhteet
Käyttölämpötila
0 ~ 40
°C
MTBF
60 000
tuntia
Suhteellinen kosteus
20 ~ 80
%
Varastointilämpötila
-20 ~ 60
°C
Lisätarvikkeet
Mukana tulevat lisätarvikkeet
Kaukosäädin
Kaukosäätimen paristot
Virtajohto
VGA-johto
Käyttöopas CD-levyllä
Pikaopas
Lisätarvikkeet
Ohjelmisto usean käyttäjän monikosketusnäyttöä varten
Pöytäjalusta
Yleistä
Näyttökielet
englanti
ranska
saksa
italia
puola
turkki
venäjä
kiina (yksinkertaistettu)
espanja
Takuu
3 vuoden takuu
Vuorovaikutteisuus
Monikosketustekniikka
Optisesti tunnistettavat
Kosketuskohdat
2 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
Plug and Play
HID-yhteensopiva
Suojalasi
5 mm:n karkaistu turvalasi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen muu sisältö
Kaukosäädin
Kaukosäätimen paristot
Virtajohto
VGA-johto
Käyttöopas CD-levyllä
Pikaopas
Lisätarvikkeet: Ohjelmisto usean käyttäjän monikosketusnäyttöä varten