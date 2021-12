Miten teen haudutus onnistuu – lyhyt opas teen lämpötilaan



Kaikki rakastavat kupillista maukasta teetä – itse asiassa teen suosio on noussut Suomessa kohisten viime vuosina1. Harva kuitenkaan tietää, miten kupillinen teetä valmistetaan oikeaoppisesti. Jos haluat nauttia kupillisesi mustaa, vihreää tai valkoista teetä niin, että teen makuu pääsee oikeuksiinsa parhaalla mahdollisella tavalla, me olemme apunasi. Tässä lyhyessä teeoppaassa kerromme, mikä on paras lämpötila teen haudutukseen. Avullamme teen haudutus onnistuu täydellisesti.