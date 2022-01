Ranskalaiset perunat ovat kiistaton yleisön suosikki. Ne voi toki valmistaa perinteisesti rasvassa paistaen, mutta voit tehdä kotitekoiset ranskanperunat myös lähes ilman öljyä – jos keittiöstäsi löytyy airfryer.



Tarkastelemme ensin perinteistä ranskanperunareseptiä. Tarvitset vain niin ison kattilan, että sen pohjalle mahtuu noin 5 cm kuumennettua öljyä. Jos sinulla on russet-perunoita, joita et käyttänyt uuniperunoihin, voit hyödyntää ne herkullisiin rapeisiin ranskalaisiin.



Näin paistat ranskanperunat liedellä

Jos sinulla on aikaa, anna raakojen ranskanperunatikkujen levätä yön yli kylmässä vedessä. Tämä poistaa ylimääräisen tarkin – ja lopputuloksena saat ekstrarapeat ranskanperunat!



Kuori ensin perunat ja huuhtele ne kylmällä vedellä. Leikkaa ne sitten tikuiksi. Kun olet valmis paistamaan ranskanperunat, kuumenna öljy kattilassa noin 150°C. Varmista, että perunatikut ovat kuivia ennen kuin laitat ne kuumaan öljyyn. Paista perunoita, kunnes ne ovat pehmenneet, eli yleensä noin 5 minuutin ajan. Nosta perunat öljystä ja nosta lämpötila 200°C. Laita perunat paistumaan uudelleen, kunnes perunoissa on kultainen sävy. Nosta perunatikut pois talouspaperin päälle, ja anna paperin imeä pois ylimääräinen öljy.



Näin valmistat ranskanperunat airfryerilla

Jos haluat huippuluokan ranskalaiset perunat ilman öljyä tai mahdollisimman vähällä öljyllä, kokeile Philipsin airfryeria, jossa on ainutlaatuinen rasvanpoistotekniikka.



Kun olet kuorinut perunat ja leikannut ne tikuiksi, suihkuta tai valele paistokoriin hieman öljyä. Laita perunatikut koriin ja paista 200°C noin 10 minuuttia. Muista tarkistaa, miten ranskanperunoiden kypsennys sujuu ja ravistella koria noin 4 minuutin välein.



Nopea airfryer antaa sinulle aikaa aivan uusien reseptien tutkiskeluun, joten lue ehdotuksemme siitä, miten valmistat herkulliset valkosipuliranskanperunat.

Nyt kun tiedät, mikä on toimivin uuniperunaohje, miten valmistat kotitekoiset ranskanperunat ja miten rapeat paahdetut perunat syntyvät, miksi et kokeilisi jotain aivan uutta. Meillä on tarjolla myös yksinkertainen mutta silti herkullinen bataattisalaatti, josta syntyy mitä herkullisin lisukeruoka testattavaksi.



Lähde:

