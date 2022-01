Miksi käytämme edelleen liian paljon rasvaa ruoanlaitossa? Vastaus on yksinkertainen: koska se maistuu hyvältä! Tiedämme, että meidän pitäisi syödä terveellisemmin, mutta emme ole valmiita tinkimään hyvästä mausta. Juuri tässä asiassa Philips Airfryer tulee mukaan kuvaan. Airfryer valmistaa ruoan kuuman ilman avulla lähes ilman lisättyä öljyä. Se voi kuulostaa pieneltä versiolta kiertoilmauunista, mutta airfryerin ilma kiertää huomattavasti kiertoilmauunia nopeammin. Ruoka-aineet saavat rapean paistopinnan ja pysyvät ihanan mehevinä sisältä. Kun öljy korvataan ilmalla, voimme edelleen nauttia suosikkiruoastamme, mutta terveellisemmin valmistettuna.



Kotitekoiset ranskanperunat ovat herkullisia, ja voit valmistaa ne pienen rasvamäärän kera myös tavallisessa uunissa ja saavuttaa näin tasapainoisemman ruokavalion. Leikkaa haluttu määrä kuorittuja perunoita öljyttömiä terveellisiä ranskalaisia varten. Mausta paprikajauheella, valkosipulilla ja yrteillä, laita leivinpaperilla vuoratulle pellille ja paista noin 25 minuuttia 200°C uunissa – tai 180°C, jos kyseessä on kiertoilmauuni.



Jos haluat ennemminkin rapeaksi paistetut kuin uunissa paahdetut ranskanperunat, harkitse airfryerin käyttöä. Philipsin nykyaikainen Essential AirFryer XL paistaa, paahtaa, grillaa, lämmittää, kuivattaa ja jopa leipoo herkullisia ruokia, joissa on 90 % vähemmän rasvaa kuin tavallisella friteerauskeittimellä valmistetuissa.* Rapid air -tekniikan ansiosta ruuan pinnasta tulee rapea ja sisuksesta mehevä lähes täysin ilman rasvaa.



Philips Airfryer XL on helppokäyttöinen ja kätevästi puhdistettava. Sillä voi valmistaa yhtä hyvin pientä purtavaa ja lisukkeita kuin kokonaisia aterioitakin. Pienemmän rasvamäärän käyttö ruoanlaitossa on askel lähemmäksi terveellisiä elämäntapoja. Paras asia laitteessa on se, että sinun ei enää tarvitse valita terveellisen ja hyvänmakuisen ruuan väliltä!



Etsitkö visuaalista inspiraatiota ruuanlaittoon? Kokeile näitä värikkäitä kasvissipsejä tai bataattiranskalaisia, joissa on vain vähän rasvaa mutta maukas maku. Kuka sanoikaan, että kevyiden ruokareseptien pitäisi olla tylsiä?