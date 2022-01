Sinulla on kaksi vaihtoehtoa kanan paahtamiseen. Voit joko paahtaa sen perinteisesti uunissa tai käyttää airfryeria – valitse esimerkiksi Philpsin Airfryer XL. Airfryerin käyttö on vaivatonta, ja se sopii täydellisesti sekä kokonaisen kanan tai kananrinnan paahtamiseen.



Uunikanaresepti: näin valmistat terveellisen uunikanan

Jos haluat paahtaa uunikanan kokonaisena perinteisessä uunissa, se vaatii aikaa ja huolenpitoa. Jos valmistat kanan huolellisesti, pääset tarjoilemaan perheellesi mitä mehukkaimman ja maukkaimman kanaruuan.

Laita ensin kana (rintapuoli alaspäin) grillipellille tai -ritilälle ja laita se 200°C esilämmitettyyn uuniin. Aseta iso uunipelti uunin pohjalle keräämään kanasta valuvat neste. Voit käyttää sen myöhemmin hyväksesi kastikkeessa. Kokonaisen kanan on oltava uunissa noin 60–80 minuuttia, riippuen kanan koosta, ja se on käännettävä paistoajan puolivälissä. Sivele kanan pintaan paiston aikana kotitekoista marinadia tai lientä ja estä näin sen kuivuminen. Kun paistoaika on päätöksessä, upota varras siihen kananreiden kohtaan, jossa liha on paksuinta. Jos kanasta valuu kirkasta nestettä, kanapaisti on valmis!



Paahdettu kana ilman öljyä airfryerin avulla



Ilmafriteerauskeitin eli airfryer on täydellinen laite terveellisen paahdetun broilerin valmistukseen. Esimerkiksi Philipsin Airfryer XXL on niin iso, että sen sisään mahtuu kokonainen kana. Lisäksi se on neljä kertaa nopeampi kuin tavallinen uuni.†

Philipsin airfryereissa on ainutlaatuinen rasvanpoistotekniikka, joka erottelee ja kerää ylimääräisen rasvan. Voit nauttia herkullisesta ruoasta, joka on rapeaa päältä ja mehevää sisältä – ja mahdollisimman vähärasvaista. Airfryerilla paahdettu kananliha onkin terveellistä, ja laite on helppo puhdistaa käytön jälkeen. Ja jos haluat tarjoilla ranskanperunoita kanasi kera, voit valmistaa ne Philipsin airfryerilla jopa 90 % tavallista pienemmällä rasvamäärällä.‡



† Verrattuna lihan/porsaankyljysten kypsentämiseen, 6 kpl (1,7 lbs), tavallisessa uunissa.

‡ Verrattuna perinteisessä friteerauskeittimessä valmistettuihin perunoihin.