Kana on vähärasvaista ja proteiinipitoista, mutta kanaruokien valmistustapa vaikuttaa siihen, miten terveellistä kana viime kädessä on. Mikä on siis terveellisin tapa valmistaa kanaa?



On olemassa monia terveellisiä kanareseptejä ja tapoja valmistaa kananrintaa, -reisiä, -siipiä ja muita linnun osia. Hyvä uutinen on, että kun käsillä ovat oikeat välineet, terveellisten kanaruokien valmistamisen ei tarvitse olla monimutkaista tai aikaa vievää. Seuraavaksi me kerromme sinulle monia hyviä vaihtoehtoja valmistaa terveellistä kanaa! Vinkkaamme muun muassa parhaat airfryer -reseptit kanasta ja kerromme, miten voit kypsentää kanan ilman öljyä.