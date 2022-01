Yritä syödä kahden tunnin sisällä treenin päättymisestä. Tänä aikana harjoituksen aikana menetetty glykogeeni imeytyy parhaiten lihaksiisi.



On tärkeää yrittää syödä sekä ennen että jälkeen treenin. Voit päättää itse, mitä syödä ennen treeniä tai sen jälkeen, mutta on hyvä idea pidättäytyä ruuissa, joita tiedät kehosi sietävän. Lisäksi on tärkeää juoda reilusti vettä, sillä näin korvaat hikoillessa menettämäsi nesteen.