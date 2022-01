Jos haluamme ymmärtää eroja tyydyttyneiden ja tyydyttämättömien rasvojen välillä, meidän on pureuduttava aina kemialliselle tasolle saakka.



Tyydyttyneissä rasvahapoissa ei ole kaksoissidoksia hiiliatomien välillä.

Tyydyttymättömien rasvahappojen rasvahappoketjussa on vähintään yksi (kertatyydyttämätön) tai useita (monityydyttymättömiä) kaksoissidoksia.



Mitä ovat kovat rasvat? Määritelmä ja tehtävä

Kehosi tarvitsee terveellisiä rasvoja energiantarpeen tyydyttämiseen ja toimiakseen hyvin. Kuten nyt tiedät, tyydyttyneissä eli kovissa rasvoissa on yksittäissidoksia, joita pidetään yleensä epäterveellisinä rasvamuotoina. Onko tyydyttynyt rasva terveellistä missään tilanteessa? Isoissa määrissä kova rasva on yleensä epäterveellistä. Voit kuitenkin silti hemmotella itseäsi paistetulla herkulla tai maukkaalla jälkiruualla silloin tällöin. Kyse on ennen kaikkea tasapainosta.

Mietitkö, mikä on suositeltu määrä tyydyttynyttä rasvaa päivässä? Suositeltu päiväannos on noin 30 g päivässä miehille, 20 g päivässä naisille ja vielä vähemmän lapsille.1 Viime kädessä on parasta yrittää vähentää rasvan saantia kokonaisuudessaan ja vaihtaa tyydyttyneet rasvat tyydyttymättömiin. Mikäli mahdollista, tyydyttyneet rasvahapot pitäisi korvata monityydyttymättömillä rasvahapoilla, jotka auttavat vähentämään tiettyjen sairauksien sairastumisriskiä ja estävät huonon kolesterolin kertymistä.



Mitä ovat pehmeät rasvat? Määritelmä ja tehtävä

Tyydyttymättömät rasvahapot koostuvat kaksoissidoksista ja niillä voi olla positiivinen vaikutus sydämen terveydelle. Rasva on tärkeä osa tasapainoista, terveellistä ruokavaliota, sillä kehosi käyttää sitä energialähteenä. Lisäksi se auttaa rasvaliukoisia vitamiineja imeytymään kehoosi. Onko tyydyttymätön rasva siis epäterveellistä? Yleensä ei! Esimerkiksi: