Mikä on airfryer? 

Tutkimukset osoittavat, että rasvassa paistettu ruuan nauttiminen voi johtaa korkeaan verenpaineeseen, ylipainoon ja muihin ongelmiin, joten monet meistä etsivät terveellisempiä tapoja nauttia hyvästä ruuasta.1 Kun valmistat ruuan airfryerilla, tarvitset öljyä vain tilkan tai et välttämättä edes sitä, joten kuumailmapaistaminen on friteerausta selvästi terveellisempi vaihtoehto. Ruuan maku on silti kaikkien paistettua ruokaa rakastavien mieleen. Philipsin Airfryer XXL:n kaltaiset laitteet käyttävät 90 % friteerauskeittimiä vähemmän rasvaa – se on täydellinen vaihtoehto niille, jotka haluavat nauttia paistetuista ruuista ilman ylimääräistä rasvaa ruokavaliossaan. Airfryerin terveellisyyden ansiosta voit vähentää kalorien saantia – ja voittaa monella tapaa!